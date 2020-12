Robert Lewandowski a remporté le prix FIFA «The Best» du meilleur joueur de l’année 2020. Dans la courte liste, il a dû rivaliser avec ni plus ni moins que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Après avoir obtenu la première place, l’attaquant du Bayern Munich s’est entretenu avec France Football et a laissé des phrases amusantes et intéressantes. De plus, quelques jours plus tard, son équipe a perdu contre le Bayer Leverkusen mais avec deux buts de lui, il a fini par remporter la victoire et est leader en Bundesliga.

“Si vous prenez les chiffres de cette année et même des précédents, je pense que je suis plutôt bon en termes de performances et de buts marqués. N’étant pas à la même table que Messi et Ronaldo, je pense que je peux les inviter à manger chez moi.” »commenta l’attaquant en riant.

D’un autre côté, il a raconté ce qu’étaient ses idoles quand il était enfant. “Ceux que j’admirais étaient Alessandro Del Piero et Thierry Henry, voire Roberto Baggio, que j’ai vu jouer très jeune. Mais, comme les grands noms, ce qui m’a le plus fait rêver, ce sont les grands stades et leurs environnements …”, dit-il. .

Malgré ses 32 ans, Lewandowski ne recule pas et va pour plus: «J’ai une envie de progresser encore plus importante, car je sais que mon temps est limité. Evidemment, le progrès n’est pas instantané. Quand on répète quelque chose tous les jours, juste vous pouvez mesurer son effet trois ou six mois plus tard, pas le lendemain. Le problème est que beaucoup de gens veulent que ce que vous faites au travail soit invisible immédiatement. La patience est une vertu importante, tant dans le football que dans la vie “, a-t-il indiqué.

Enfin, il a évoqué l’intérêt de Manchester United et a déclaré: “Après ma deuxième année au Borussia Dortmund, j’ai eu une conversation avec Sir Alex Ferguson. Il voulait que j’aille à Manchester. Là, il était très intéressé. Je peux même dire qu’il était prêt. Mais Dortmund ne voulait pas me laisser partir. Ça ne me dérangeait pas plus que ça parce que ça allait bien avec le Borussia… “.