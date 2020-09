La NFL est un sport fait pour être un spectacle à la télévision nationale. Cela prendra un tout nouveau niveau d’importance en 2020 avec COVID-19 limitant la participation des fans dans les stades de la ligue cette saison.

La façon dont on regarde le jeu ne changera pas – antenne, câble, satellite, streaming – mais trois des principaux réseaux qui diffusent les jeux ont des changements dans la cabine et le studio.

Alors que NBC roule avec le même talent “Sunday Night Football”, ESPN se lance dans un nouveau trio principal “Monday Night Football”. Fox restera le même pour “Thursday Night Football” et les simulcasts sur NFL Network, mais subit quelques changements pour la couverture dimanche après-midi. CBS mélange également ses équipes derrière Jim Nantz et Tony Romo.

Voici un aperçu de ce qui sera différent sur les émissions de la NFL cet automne, à commencer par le dernier redémarrage du stand MNF:

Quoi de neuf pour ‘Monday Night Football’

Un stand de trois hommes de play-by-play man Steve Levy et commentateurs couleur Brian Griese et Louis Riddick – qui ont tous appelé la moitié arrière du double titre de la MNF de la semaine 1 2019 – ont été améliorés dans la meilleure équipe pour 2020. Ils remplacent Joe Tessitore et Booger McFarland.

Lisa Salters reste la journaliste secondaire, un rôle qu’elle a occupé depuis qu’elle a rejoint Mike Tirico et Jon Gruden en 2012. L’officiel retraité John Parry revient pour une deuxième saison en tant qu’analyste des règles.

Quant à McFarland, il remplacera Tom Jackson pour être le nouveau partenaire de Chris Berman sur “NFL Primetime”, qui est désormais diffusé sur ESPN + dimanche. McFarland sera également présent avant MNF, travaillant avec Suzy Kolber, Randy Moss, Steve Young et Adam Schefter sur “Monday Night Countdown”.

Comme ni Tessitore et McFarland, ni Tessitore et Jason Witten n’ont réussi à remplacer Sean McDonough et Gruden ces deux dernières années, ESPN a été obligé de faire un changement. Lorsqu’il était clair tôt qu’un grand nom tel que Romo ou Peyton Manning ne serait pas en jeu, ESPN a simplement opté pour ce qui est le plus fiable juste devant lui. Levy et Griese étaient excellents sur les émissions de football universitaire, et Riddick était une star sur “NFL Live”.

Griese est un naturel dans le stand, comme son père Bob. Levy a été l’un des atouts les plus polyvalents d’ESPN, solide pour appeler des jeux. Quant à les remplacer dans l’équipe «B», Chris Fowler et Kirk Herbstreit se rendra dans la NFL pour le coup d’envoi anticipé des Steelers-Giants (19 h 10 HE) ce lundi soir. Levy, Griese et Riddick commenceront par appeler le dernier verre des Titans-Broncos (22 h 20 HE), permettant à Griese de rester chez lui à Denver pour la semaine 1.

Quoi de neuf pour Fox

Joe Buck et Troy Aikman, de même que Erin Andrews, reste l’équipe “A”, avec Christina Rose les rejoignant sur “Thursday Night Football”. Mais le dimanche après-midi derrière Buck et Aikman, il y a beaucoup de changements liés à deux départs.

Le commentateur de l’équipe “B” Charles Davis est parti pour CBS. Thom Brennaman a été retiré de la couverture de la NFL 2020 par Fox après sa suspension des émissions des Cincinnati Reds pour avoir utilisé une insulte homophobe sur un microphone en direct.

Kevin Burkhardt, le très talentueux “B” play-by-play man, travaillera désormais aux côtés de Daryl Johnston au lieu de Davis, avec Pam Oliver restant en tant que journaliste secondaire. Le futur partenaire de Burkhardt en 2021 sera l’ailier serré des Seahawks après la retraite Greg Olsen.

Johnston quitte son travail avec Chris Myers et Laura Okmin la saison dernière. Nouveaux arrivants Brock Huard et Greg Jennings remplacer Johnston à côté de Myers, avec Jennifer Hale remplaçant Okmin.

Okmin rejoindra l’ancien partenaire de Brennaman, Chris Spielman, lors d’émissions avec un autre nouveau venu de Fox NFL, Kevin Kugler. Pour ce qui est de Shannon a parlé, elle passe de travailler avec Brennaman et Spielman pour rejoindre l’équipe “C” avec Kenny Albert. Le nouveau partenaire de stand d’Albert sera prometteur Jonathan Vilma, qui remplace Ronde Barber.

Cela ne laisse qu’une équipe régulière de plus, le nouveau «C» en tête d’affiche de l’ancien joueur général d’ESPN Adam Amin, qui est parti pour Fox cet été. Il sera rejoint par deux autres anciens employés notables de The Worldwide Leader, Mark Schlereth et ancre unique de SportsCenter Lindsay Czarniak.

Quoi de neuf pour CBS

Jim Nantz et Tony Romo, de même que Tracy Wolfson et analyste des règles Gène Steratore aura l’appel pour le Super Bowl 55 à Tampa. Avant cela, comme avec Buck et Aikman, il y a beaucoup de secousses derrière eux avec Charles Davis‘ arrivée.

Davis rejoint l’équipe “B” de CBS avec Ian Eagle et Evan Washburn, remplaçant Dan Fouts en tant qu’homme de couleur. Dans l’équipe “C”, Kevin Harlan fonctionne maintenant avec Vert Trent et Mélanie Collins. Green et Collins faisaient partie de l’équipe de Greg Gumbel l’année dernière. L’ancien partenaire de Harlan, Gannon, travaillera avec Gumbel dans l’équipe «D».

Les quatre autres équipes de deux personnes de CBS restent intactes pour 2020: Andrew Catalon-James Lofton, Spiro Dedes-Adam Archuleta, Tom McCarthy-Jay Feely et Beth Mowins-Tiki Barber.

Les matchs phares de dimanche auront la même sensation sur les réseaux, mais pour ceux qui regardent sur NFL Sunday Ticket ou qui consomment des jeux régionaux moins importants, ils devront certainement s’habituer aux dernières combinaisons. La nouvelle équipe MNF d’ESPN peut se sentir comme une équipe «B», mais gardez à l’esprit ce que Fox et CBS avaient à offrir là-bas était solide la saison dernière, et continuera à être avec Burkhardt-Johnston et Eagle-Davis.

Levy-Griese-Riddick s’est déjà avéré être un trio qui fonctionne et autant de puissance de star que Buck-Aikman, Nantz-Romo et Al Michaels-Cris Collinsworth, il s’agit toujours de mettre le bon accent descriptif sur les jeux et les joueurs. À cette fin, ESPN a fait le bon choix parmi ses options internes.

Êtes-vous prêt pour le football? Au cours de cette année folle, quiconque appelle les matchs de la NFL à tout moment sur n’importe quel réseau, vous serez simplement heureux de regarder toujours une saison “régulière”.