Cristiano Ronaldo a enfin reçu la nouvelle qu’il attendait depuis des jours: il a déjà été testé négatif aux tests PCR, afin qu’il puisse entrer dans l’appel d’Andrea Pirlo pour le match de ce dimanche contre La Spezia. L’attaquant de la Juventus a récemment partagé avec ses followers sa philosophie de vie: la méthode Kaizen, basée sur l’amélioration et le changement constant.

Séparé de la Juventus pendant des semaines après son positif pour COVID-19, Cristiano Ronaldo a passé plus de temps que jamais à la maison, loin du terrain et se privant de jouer dans un engagement qu’il voulait atteindre de toutes ses forces, le passé match contre Barcelone en Ligue des champions. Cependant, ce n’est que ce vendredi que la Juventus a annoncé que le 7, le virus était finalement passé et qu’il était déjà négatif en PCR.

COVID19 – Guarito @cristiano ➡️https: //t.co/JOgE7nPpz4 pic.twitter.com/ITQW5cVAwB – JuventusFC (@juventusfc) 30 octobre 2020

Avec le résultat attendu, l’attaquant portugais a partagé une photo avec ses partisans dans laquelle, en plus de sa nouvelle coiffure, il a l’air un peu plus mince et le commentaire “Kaizen Philosophy”, et un coup de pouce. C’est une méthode d’origine japonaise qui est également appliquée aujourd’hui dans le monde des affaires et qui est basée sur le changement et l’amélioration continue.

Ses fondements sont l’engagement et la discipline, le gradualisme et la continuité. Il recommande de décomposer nos objectifs en petites tâches, de ne faire qu’un pas à la fois. Ainsi, l’individu ne se sent pas psychologiquement ennuyeux, mais maintient la motivation et la concentration.

L’une des devises de cette philosophie est: “Aujourd’hui mieux qu’hier et demain mieux qu’aujourd’hui”, invitant l’individu à s’améliorer et à progresser constamment. C’est un aspect que les Portugais mettent en œuvre depuis toujours, car peu de footballeurs sont aussi disciplinés que Cristiano et avec une aspiration constante à s’améliorer de jour en jour.