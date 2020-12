Karla Torrijos

Journal La Jornada

Vendredi 18 décembre 2020, p. a10

Les récentes défaites de Cruz Azul et d’América lors de leurs matches respectifs de Ligue des champions de la Concacaf, disputés mercredi dernier contre des équipes de la Major League Soccer (MLS), sont un avertissement et ne peuvent indiquer qu’une chose: que le La Ligue américaine est en pleine croissance et pourra bientôt surpasser la nôtre, il faut faire quelque chose maintenant pour éviter que cela ne se produise, a déclaré Rafael Lebrija, ancien directeur de la Fédération mexicaine de football (FMF).

La Machine a été éliminée dudit tournoi après avoir chuté 2-1 face au Los Angeles FC en quarts de finale, tandis que les Eagles se sont qualifiés pour les demi-finales (avec un score total de 3-1), malgré une défaite 1-0 contre Atlanta United. dans le match retour de leur série respective.

«Les deux matchs ont vu la croissance des équipes américaines, ils ont embauché des gens de grande valeur, ils ont de bons joueurs, ils sèment une graine et ils ont déjà plusieurs footballeurs dans des clubs en Europe.

On a toujours pensé que le Mexique était le géant de la Concacaf et maintenant on voit que les choses changent déjà. Aux États-Unis, ils donnent beaucoup de boom au football dans les universités et c’est ce qui les amène à avoir des joueurs mieux préparés et plus compétitifs, il me semble qu’il est temps de faire quelque chose, a-t-il dit.

Il a estimé que pour contrer cette situation, la Liga Mx doit faire quelque chose de très simple: renforcer autant que possible les forces de base et réduire le nombre d’outsiders autorisés dans chaque club. Je suis sûr que les jeunes mexicains ont hâte de montrer leur qualité, mais ils ferment les portes, je suis sûr que s’ils reçoivent une opportunité, ils ne nous décevront pas.

D’autre part, Lebrija a déclaré que ce serait une très mauvaise idée d’organiser un tournoi conjoint avec la ligue américaine, comme prévu par la FMF dans un proche avenir.

“Je vois ça très compliqué car ils ont 20 équipes et nous 18, aussi, comment se dérouleraient les matches? Avec des visites réciproques? Imaginez, ce serait beaucoup de matches! Et puis comment les choses sont-elles dues à la pandémie de Covid?” -19 serait très difficile de finaliser le concours.

Je pense que la chose la plus appropriée serait de faire un tournoi où les quatre meilleurs de là-bas contre les quatre d’ici, cela apporterait également des avantages économiques, ce qu’ils recherchent sûrement pour le moment, a-t-il déclaré.

Enfin, il espère que le football mexicain ne continuera pas à subir trop d’effets économiques en raison de la situation dérivée de la crise sanitaire mondiale.

C’était une saison atypique, certaines équipes étaient plus touchées que d’autres, il n’y avait pas de public dans les stades et cela nuit évidemment aux finances des clubs, espérons que maintenant avec le vaccin, qui dit-on bientôt sera disponible, nous avons déjà un tournoi régulier, qui C’est ce que veulent tous ceux qui aiment le football, a-t-il conclu.