Les hommes de Natxo Lezkano sont sortis sur le sol de Pumarín, donnant une sensation de solidité et de fluidité qui était peut-être due à la séquence de trois victoires avec laquelle ils ont atteint le match.. L’énergie de Norelia est revenue pour prendre le relais et il a été rejoint par un Kabasele qui a fait un pas en avant hier et a montré que la paire de pivots qu’il forme avec Arteaga est parmi les meilleures de la catégorie. Le Congolais est une force de la nature imparable quand il attrape le ballon à grande vitesse et attaque le panier. Deux de ses paniers ont servi à clôturer le premier quart-temps avec un 17-11 pour Oviedo.

Speight, toujours productif, s’est joint au deuxième set et l’équipe d’Oviedo a atteint douze points (30-18) d’avance sur le set. Le match a été arrêté par Arturo Álvarez, entraîneur des Castillans, de Miere, et les choses ont commencé à changer. L’OCB a eu plus de mal à marquer et, en outre, ils ont été confrontés à une série de décisions inexplicables de la part du collège qui leur a clairement nui. Un panier supplémentaire a signalé en faveur de Palencia avec les arbitres devant quand le joueur a rebondi après s’être fait faire le staff a laissé un Lezkano sans voix qui n’a rien compris. Et qu’un joueur avec les bagages de Saúl Blanco s’est fait signaler une faute en attaque, qui sait pourquoi est une autre des choses qui reste à expliquer. Comme certaines décisions du match précédent, celle qu’ils ont battu Valladolid (83-78) et qui ont été enterrées dans l’oubli pour la victoire finale.

Mais au-delà de tout ça, la réalité est qu’Oviedo Basketball ne savait pas comment s’accrocher à la différence qui avait travaillé avec effort et a commencé à ajouter des erreurs qui ont complètement mis les Castillans dans l’affrontement., parmi lesquels a émergé la figure d’un joueur extraordinaire, le centre serbe Sasa Borovnjak, que la défense locale n’a pas pu arrêter. Son tir à mi-distance était une arme dévastatrice et il a terminé le match avec 23 points.

L’OCB a donné un nouvel élan au début du troisième trimestre, réalisant un revenu de huit points (41-33) à 6h30 pour terminer le set. Un revenu que le grand Dani Rodríguez était chargé de combiner. De là, Palencia fabriquait le caoutchouc, sans laisser Oviedo s’enfuir mais sans avancer, quelque chose qui s’est passé à 4:19 de la fin (65-57). Ensuite, Elijah Brown a pris trois lancers francs, a mis à nouveau OCB en tête (68-67) et après un échange de paniers, deux incroyables trois points de Massarelli ont remis le jeu sur les rails en faveur de Palencia (71-75) à 2:10 pour la fin. Un Oluyitan opportun a semblé marquer un triple au tableau qui a redonné espoir aux habitants. Un autre échange de coups et encore trois lancers francs de Brown ont mis Oviedo en tête (78-77) alors qu’il ne restait plus que 45 secondes à jouer. Avec ce point d’avantage, les locaux ont attaqué pour laisser le crash presque condamné et une nouvelle défaite, accompagnée d’une faute inutile, a mis Palencia devant 17 secondes (78-79).

Avait le ballon Arteaga, loin de son champ de tir, et au lieu d’essayer de trouver la faute ou un autre coéquipier mieux placé, il a commis une erreur et a tiré, ils ont mis un bouchon et le ballon a quand même atteint Oluyitan, qui a raté un triplé désespéré et avec lui une victoire qu’ils avaient en main les a quittés.