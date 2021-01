Défense et justice est le champion de la Coupe d’Amérique du Sud. Le “Falcon” de Hernan Crespo a remporté le premier titre international de son histoire après avoir battu 2-0 à Lanús lors de la finale disputée à Cordoue. De cette manière, il affrontera la Recopa Sudamericana contre le vainqueur des Libertadores et de la J.League Cup / CONMEBOL Sudamericana Championship (ex Suruga Bank). De plus, ils se sont qualifiés pour la phase de groupes des Libertadores 2021.

Les buts du visiteur ont été réalisés par Adonis Frías (33 ‘1T), Braian Romero (16’ 2T) et Washington Camacho (46 ‘2T).

La figure de la réunion était Adonis Frías. Le défenseur de la Défense et de la Justice était important car il a marqué 1 but, récupéré 6 balles et dégagé 2 balles dangereuses. En revanche, Rafael Delgado a joué un rôle clé. Le défenseur de la Défense et de la Justice était important car il a récupéré 3 balles et dégagé 5 balles dangereuses.

C’était un match avec de nombreuses fautes et de nombreuses interruptions. Il y a eu un grand nombre de réprimandes: Alexandro Bernabéi, Braian Romero, Fernando Belluschi, Alexis Pérez, Enzo Fernández et Guillermo Burdisso.

L’entraîneur de Lanús, Luis Zubeldia, Il a organisé une formation 4-4-2 sur le terrain avec Lautaro Morales dans le but; Braian Aguirre, Guillermo Burdisso, Alexis Pérez et Alexandro Bernabéi sur la ligne défensive; Pedro De La Vega, Tomás Belmonte, Facundo Quignón et Lucas Vera au milieu; et Nicolás Orsini et José Sand dans l’attaque.

Pour leur part, ceux dirigés par Hernan Crespo ils ont planté avec une stratégie 4-4-2 avec Ezequiel Unsain sous les trois couleurs; Franco Paredes, Adonis Frías, David Martínez, Rafael Delgado en défense; Enzo Fernández, Francisco Pizzini, Valentín Larralde et Eugenio Isnaldo au milieu de terrain; et Walter Bou et Braian Romero à l’avant.

L’arbitre désigné pour le match était Jesús Valenzuela Sáez.