Défense et justice contre. Royaume de Coquimbo face (LIVE | LIVE | ONLINE) au stade Norberto ‘Tito’ Tomaghello pour la demi-finale Coupe d’Amérique du Sud 2020. Les deux équipes rêvent de pouvoir disputer une finale internationale pour la première fois de leur histoire. Suivez minute par minute et les incidents du match par Depor, ainsi que la diffusion du match par DIRECTV Sports ainsi que l’application DIRECTV GO.

Les équipes arrivent à cette rencontre après la polémique générée à Santiago avant le match aller, avec trois cas de COVID-19 en Défense et justice, qui a forcé de déplacer le premier match à Asunción avec un résultat de 0-0 et la série ouverte pour la vengeance à Florencio Varela.

Défense et justice vs. Coquimbo Unido: horaires et chaînes

Pérou: 18h30 / DIRECTV Sports et DIRECTV GOMexique: 17h30Chili: 20h30 / DIRECTV Sports et DIRECTV GOLa Colombie: 18h30 / DIRECTV Sports et DIRECTV GOArgentine: 20h30 / ESPNUruguay: 20h30 / ESPNEquateur: 18h30 / ESPNBolivie: 19h30 / ESPNVenezuela: 19h30 / DirecTV

Avec seulement six ans dans la première division du football argentin, l’Auriverde ‘Falcón’ vit son meilleur moment au niveau international.

Il s’agit de la troisième participation au Coupe Sud-américaine, après avoir atteint les quarts de finale l’année dernière, et avoir été éliminée cette année de la Coupe Libertadores en phase de groupes par le finaliste Santos, du Brésil.

De votre côté, Coquimbo Uni, avec plus d’années dans le premier au Chili, il a également eu le plaisir de revenir à des tournois étrangers près de trois décennies après ses débuts dans le Libérateurs, et en route pour la finale du Sud-américain, il a surpris le Colombien Junior de Barranquilla en quarts de finale.

Le duel entre Défendre et Justice et Coquimbo United a fait monter la température en raison de la suspension initiale du match prévue le 7 janvier, d’abord parce que l’équipe chilienne a dû quitter La Serena, puis en raison des points positifs du COVID-19 des joueurs Rafael Delgado, Washington Camacho et Francisco Pizzini, en Défense .

L’apparition du ministère chilien de la Santé et des forces de sécurité a forcé une intervention diplomatique afin que l’équipe argentine puisse quitter Santiago en premier et que les joueurs impliqués puissent retourner à Buenos Aires, où les tests qui ont été effectués ont donné des résultats négatifs. .

