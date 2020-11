Mis à jour le 11/01/2020 à 15:13

Préparé? Si vous faites partie de ceux qui sont toujours à la recherche de nouveaux défis sur Internet, faites attention à cette note. Montrez de quoi vous êtes fait maintenant. Nous vous laissons le défi viral qui, pour beaucoup, est le plus compliqué qui existe dans les réseaux sociaux tels que Facebook, et cela ne consiste qu’à trouver le fantôme dans une image où il y a beaucoup de crânes. Nous avons confiance en vous et en vos capacités.

Actualités Televisa a créé ce test visuel et l’a affiché sur son site Web le 22 mai de cette année. Ce qui est frappant, c’est que depuis lors, presque personne n’a réussi à remporter la victoire en participant au défi, un fait qui continue d’être d’actualité dans des pays comme les États-Unis, le Mexique et l’Espagne.

Le fantôme est bien caché parmi les crânes et c’est en raison de cette difficulté qu’aujourd’hui le défi viral est largement commenté dans Facebook. Des milliers d’internautes ne s’attendaient pas à ce que ce soit si compliqué, leur consternation est donc très grande.

IMAGE COMPLÈTE

Vous devez trouver le fantôme qui se trouve dans cette image avec de nombreux crânes. (Photo: Noticieros Televisa)

Comme vous pouvez le voir sur l’image, le défi n’est pas impossible à résoudre. Il vous suffit de porter une attention particulière aux détails. Si vous en avez assez de chercher, sous ce paragraphe, vous saurez où il se trouve. N’oubliez pas que le but des tests visuels est de divertir les participants.

SOLUTION DE DÉFI

Rien pour le moment? N’avez-vous pas pu le faire? Ne vous inquiétez pas et ne vous sentez pas mal. C’est tout à fait normal, car ces défis nécessitent beaucoup de temps et de patience pour être résolus. Si vous ne faisiez pas partie du groupe restreint de génies qui ont réussi à relever ce défi, ne vous inquiétez pas, nous vous invitons à voir la solution et à la partager avec vos amis.

Presque personne n’a réussi à trouver le fantôme dans l’image. (Photo: Noticieros Televisa)

Avez-vous aimé le défi? Cela a-t-il été très facile pour vous? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

