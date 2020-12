Mis à jour le 12/07/2020 à 12:35 PM

Les défis Internet est une tendance mondiale en raison de sa complexité et de son exigence. Différents utilisateurs des réseaux sociaux activent tous leurs neurones pour trouver la solution au défis visuels, bien que la plupart d’entre eux tombent dans la tentative.Pouvez-vous localiser les trois chiens cachés parmi un grand groupe de vaches? Osez les trouver.

Le défi suivant cause plus qu’un casse-tête chez les internautes de pays comme l’Espagne, le Mexique et les États-Unis, où ils commentent le niveau de difficulté élevé et le temps qu’il leur a fallu pour trouver les trois chiens en une seule image. Cela semble simple, non? Cependant, les chiens sont au milieu d’un grand groupe de vaches de la même couleur, ce qui complique le défi.

Les deux animaux partagent des points communs, comme être des mammifères et également être domestiqués par l’homme, et dans ce cas, ils ont la même couleur dans leur peau: noir et blanc. Cela provoque une illusion d’optique qui confond notre cerveau, qui doit travailler deux fois plus dur pour trouver la solution. Allez-vous découvrir les chiens cachés en moins de dix secondes? Allez, tu peux le faire.

IMAGE COMPLÈTE

Trouvez les 3 petits chiens cachés parmi les vaches dans l’image suivante (Photo: Facebook / Capture)

SOLUTION DE DÉFI

Avez-vous trouvé les chiens? Avez-vous besoin de plus de temps? Tu as abandonné? Ne t’inquiète pas. Des milliers d’internautes ont échoué dans leur tentative de localiser les trois chiens. Si vous avez réussi à localiser les «infiltrés» parmi les vaches, vous avez un sens de la vue bien développé, ce qui fait de vous un groupe restreint de personnes qui ont résolu le défi.

Dans l’image suivante, vous pourrez voir l’emplacement des trois chiots: deux étaient dans la partie supérieure (un de plus au milieu, l’autre à gauche), tandis que le restant était “caché” dans la zone inférieure droite, presque dans le même coin de la composition. Il faut être attentif aux petits détails qui font la différence entre un animal et l’autre.

Solution: regardez où se trouvaient les 3 chiens dans l’image (Photo: Facebook / Capture)

Avez-vous aimé le défi? Cela a-t-il été très facile pour vous? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

