Mis à jour le 26/11/2020 à 23:09

Combien de personnages des Simpsons avez-vous en tête? De combien d’entre eux vous souvenez-vous non seulement physiquement, mais aussi par nom? Eh bien, ce défi sera passionnant pour vous si vous êtes un fan de Springfield. est défi donner le temps réseaux sociaux. Passons à l’image.

Que dois-je faire avec cette image? Simple, vous devez trouver la souris, l’araignée et le papillon. Qu’est-ce qui n’est pas facile? Avez-vous déjà inspecté l’image entière pour voir si vous pouvez trouver cette solution en deux par trois? Si vous êtes un génie, il ne vous sera pas difficile de le résoudre.

Ce viral fait partie du grand sac à dos que nous vous apportons Depor pour que vous puissiez faire fonctionner la machinerie mentale en ces jours difficiles de la période pré-Noël, le temps de la restauration de l’espoir parmi des millions d’utilisateurs à travers le monde. Ce défi indique l’heure aujourd’hui sur les réseaux sociaux et il vous suffit de trouver la solution.

Image virale

Vérifiez cette image que nous vous montrons ci-dessous et qui a compliqué plus d’un utilisateur de réseaux sociaux. Que dois-je faire? Regardez attentivement et trouvez les sept personnages déguisés en bière.

Pouvez-vous trouver les sept personnes habillées en bière dans ce défi visuel? (La diffusion)

Si vous ne faites pas partie de ce groupe de «génies» qui ont réussi à résoudre le défi, nous vous montrerons la solution. Ce défi viral donne l’heure aux utilisateurs des réseaux sociaux en Espagne, en Argentine, au Pérou, en Colombie et au Mexique, parmi d’autres pays hispanophones où beaucoup l’ont trouvé trop compliqué, d’autres ont pu le résoudre.

Solution virale

Rien pour le moment? Vous en avez assez de chercher et de chercher? Ne vous inquiétez pas et ne vous sentez pas mal. C’est tout à fait normal, car ces défis nécessitent beaucoup de temps et de patience pour être résolus. Si vous ne faisiez pas partie du groupe restreint de génies qui ont réussi à relever ce défi, ne vous inquiétez pas, nous vous invitons à voir la solution et à la partager avec vos amis.

Solution: ici, localisez les sept personnes habillées en bière dans ce défi visuel. (La diffusion)

Qu’as-tu pensé du viral? At-il répondu à vos attentes? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à vous conformer. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

