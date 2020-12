Mis à jour le 12/12/2020 à 09:49

Oserez-vous résoudre ce défi aujourd’hui? Sur les réseaux sociaux, défis visuels ils ont été le contenu préféré de millions d’utilisateurs qui recherchent aujourd’hui une source de distraction. Trouvez ce mouton endormi et ce chien insaisissable dès que possible. Prêt? Nous allons avec les informations que nous avons préparées pour vous.

Cela dit, quel est ce défi? Eh bien, rien de plus et rien de moins que de trouver un mouton endormi et un chiot à l’image dans les plus brefs délais. C’est simple? Oui, il n’y a qu’un petit détail, c’est que ces animaux sont cachés parmi plusieurs moutons, ce qui rend le défi difficile. Pensez-vous pouvoir les trouver? Allez-y, cela ne vaut pas la peine de tricher, et encore moins d’obtenir de l’aide d’autres personnes.

Dans des pays comme les États-Unis, le Mexique ou l’Espagne, ce défi a causé plus d’un casse-tête à des centaines d’internautes qui, à travers leurs commentaires, ont exprimé à quel point il était difficile de relever ce défi en raison du temps. En revanche, ces types de défis génèrent une illusion d’optique due à la répétition des figures, accentuée par les mêmes couleurs.

IMAGE COMPLÈTE

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, le défi n’est pas aussi simple que vous le pensiez probablement. Mais allez, nous vous faisons confiance et nous croyons en vos capacités. Avez-vous besoin de plus de temps? Allez-y, cherchez ces animaux parmi les dizaines de moutons. Nous vous donnons quelques secondes de plus et si vous ne pouvez pas les trouver, ci-dessous nous vous montrerons et où ils se trouvent.

Trouvez le mouton endormi et le chien cachés dans l’image. (Photo: Facebook)

SOLUTION DE DÉFI

Rien pour le moment? Le délai a-t-il déjà été respecté? Ne vous inquiétez pas et ne vous sentez pas mal. C’est tout à fait normal, car ces défis nécessitent beaucoup de temps et de patience pour être résolus. Si vous ne faisiez pas partie du groupe restreint de génies qui ont réussi à relever ce défi, ne vous inquiétez pas, nous vous invitons à voir la solution et à la partager avec vos amis.

Solution: regardez où les moutons endormis et le chien étaient cachés sur l’image. (Photo: Facebook)

Comme vous pouvez le voir dans la solution de ce défi viral dans Facebook, le mouton endormi et le chien étaient côte à côte dans la partie centrale de l’image. Sans aucun doute, pour les trouver, il fallait être très attentif car il est facile d’avoir le vertige avec autant d’animaux similaires autour de vous. En fin de compte, la forme de ceux-ci n’a pas beaucoup aidé à distinguer la cible.

Avez-vous aimé le défi? Cela a-t-il été très facile pour vous? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

