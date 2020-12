Mis à jour le 14/12/2020 à 08:04

Osez les trouver en moins de 30 secondes! Osez surmonter cela défi viral qui vous demande de trouver un papillon, une chauve-souris et un canard cachés dans l’illustration d’une famille au premier coup d’œil. Vous en avez assez des mêmes défis simples que d’habitude? Nous vous en montrons un qui augmentera vos attentes en période de pandémie. Nous allons avec les informations et tous les détails dans les paragraphes suivants.

PLUS: Choisissez l’un des 8 monstres et découvrez les secrets les plus profonds de votre personnalité [FOTO]

Si vous souhaitez réussir ce test, nous vous recommandons de prendre quelques secondes pour vous reposer les yeux. Ensuite, réduisez la luminosité de l’écran de votre ordinateur ou de votre téléphone portable. Ce n’est qu’alors que vous pourrez résoudre ce défi, qui a été partagé sur Twitter par l’utilisateur David Vásquez (@ DavidVe97), exactement le 12 mai de cette année.

La clé pour surmonter défi viral est de porter une attention particulière à chaque détail de l’illustration. Ne vous laissez pas emporter par la première impression, essayez d’observer sous tous les angles. En Espagne, au Mexique et aux États-Unis, pour ne citer que quelques pays, des milliers de personnes ont été frustrées de ne pas pouvoir trouver les trois animaux. N’abandonnez pas!

IMAGE COMPLÈTE

Trouvez le papillon, la chauve-souris et le canard dans l’illustration dans les plus brefs délais. (Photo: @ DavidVe97 / Twitter)

Et les avez-vous trouvés? Pas encore? Soyez patient et continuez à regarder. Ce qui a rendu cette image populaire sur Internet, c’est que le papillon, le canard et la chauve-souris sont effectivement camouflés dans la carte postale familiale.

SOLUTION DE DÉFI

Vous êtes fatigué et avez jeté l’éponge? Voici la solution: la silhouette du canard est derrière les pattes du chien. De son côté, le papillon se camoufle entre les feuilles de l’arbre et la chauve-souris se situe entre les racines et le buisson.

Les personnes qui ont trouvé le papillon, la chauve-souris et le canard sont comptées. (Photo: @ DavidVe97 / Twitter)

Avez-vous aimé le défi? Cela a-t-il été très facile pour vous? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

Ce n’est pas possible! Enregistrez une vidéo virale et découvrez que vous avez un coronavirus. (Vidéo: YouTube)