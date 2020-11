Vous osez? Nous faisons confiance à vos capacités. Facebook et dans différents réseaux, il y a de nombreux défis ou défis qui sont responsables de tromper l’esprit et qu’il détecte plusieurs choses en même temps. Attention, pour ce défi, vous ne disposez actuellement que de 15 secondes. L’un des défis les plus populaires est de trouver une image super cachée, comme celle que nous vous montrons, que très peu ont réussi à résoudre.

Kate Hinds, auteur de la publication de ce défi, déclaré que l’animal, qui s’appelle Norah, a été adopté par sa famille il y a plus de dix ans. Elle a dit que tout le monde dans sa maison connaît les cachettes du chat et que, en fait, celle de la photo qui est devenue virale est l’une de ses préférées. Des milliers d’utilisateurs se disent surpris par la difficulté du défi qui, en quelques heures, a été partagé plus de 40000 fois.

Regarder attentivement. Le prochain défi a été de générer toutes sortes de réactions dans les réseaux. Dans la publication, il est possible d’observer une grande étagère chargée de livres, d’appareils électroniques, d’ornements et d’autres objets; cependant, un chat a été mis au repos à un moment donné qui le rendait pratiquement «invisible». Êtes-vous capable de le localiser?

IMAGE COMPLÈTE

Trouvez le chat caché dans l’image en moins de 15 secondes. (Photo: capture)

Comme vous pouvez le voir sur l’image, le chat a réussi à “ disparaître ” complètement de la vue de Kate Hinds, sa propriétaire, après s’être reposé sur les meubles en bois. Elle n’a pas manqué l’occasion de photographier le moment et de le publier sur Internet. Étonnamment, l’image a reçu un accueil spectaculaire: la photo est devenue virale.

Et est-ce que le défi de trouver l’animal n’est pas aussi simple que beaucoup le pensaient. Mais allez, nous vous faisons confiance et nous croyons en vos capacités. Avez-vous besoin de plus de temps? Allez-y, cherchez ce chat partout dans les meubles. Nous vous donnons quelques secondes de plus et si vous ne les trouvez pas, nous vous montrerons ci-dessous où se trouve le chaton.

SOLUTION DE DÉFI

Vous ne le trouvez toujours pas? Ne te sens pas mal. C’est tout à fait normal, car ces défis nécessitent beaucoup de temps et de patience pour être résolus. Si vous ne faisiez pas partie du groupe restreint de génies qui ont réussi à relever ce défi, ne vous inquiétez pas, voyez ci-dessous la solution à ce défi qui a fait sensation sur Internet.

Solution: le chat est caché sous le téléviseur sur l’image. (Photo: capture)

Ainsi, comme vous pouvez bien le voir dans la solution ci-dessus, il s’est avéré que le chat était juste en dessous de la télévision. Apparemment endormi, on dirait que la chatte a les jambes tendues. Il ne fait aucun doute que pour le trouver, il fallait être très attentif car il est facile d’avoir le vertige avec tant de choses dans les meubles. Pour changer, le chat n’était même pas dans une position facile à trouver.

Avez-vous aimé le défi? Cela a-t-il été très facile pour vous? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

