Mis à jour le 12/07/2020 à 09:40

La pandémie COVID-19 a forcé de nombreuses personnes à trouver de nouveaux passe-temps amusants tels que les défis viraux sur Internet. Des millions d’utilisateurs de réseaux sociaux remettent en question leurs capacités mentales pour résoudre les défis complexes proposés Oserez-vous trouver le chat au milieu d’un groupe de journaux? Les informations dans la note suivante.

Au Mexique, en Espagne ou aux États-Unis, les internautes se cassent la tête à la recherche de la solution à l’image suivante. Ce n’est pas un simple défi, il s’agit de localiser un chaton camouflé dans l’image. À première vue, cela ressemble à une blague de mauvais goût. Mais si vous avez un peu plus d’acuité visuelle, vous trouverez le félin.

Le défi a un niveau de difficulté extrême, nous vous fournirons donc quelques indices pour résoudre le défi dans un court laps de temps. Nous vous recommandons d’analyser correctement les textures de tous les journaux et de regarder de près leur forme complète. N’oubliez pas que les chatons ont une tête très reconnaissable, alors essayez d’abord de trouver cette partie de leur corps.

IMAGE COMPLÈTE

Si vous ne trouvez pas le chat, essayez d’obtenir le soutien de vos amis ou de votre famille. Deux cerveaux ou plus pensent mieux qu’un, alors ensemble, ils trouvent l’animal. Voulez-vous augmenter la difficulté? Essayez de trouver le chaton en seulement 30 secondes. C’est compliqué mais pas impossible. Allez, tu peux le faire.

Trouvez le chat caché entre les journaux en 30 secondes. (Photo: Facebook / Capture)

SOLUTION DE DÉFI

Avez-vous besoin de plus de temps? Cela semble-t-il compliqué? Le chat est-il impossible à trouver? Ne vous inquiétez pas, le défi est extrêmement difficile et de nombreux internautes ont échoué dans la tentative. Un œil de faucon est nécessaire pour distinguer un chat d’un groupe de troncs de la même couleur que sa fourrure. Cependant, si vous l’avez localisé, vous avez une loupe dans l’œil et cela vous fait intégrer un groupe restreint de personnes qui ont une capacité visuelle développée.

Solution: regardez où se trouvait le chat caché sur l’image. (Photo: Facebook / Capture)

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le félin était au milieu de l’image, juste posé sur l’un des troncs. Si vous êtes très détaillé, vous pouvez distinguer sa tête entre les morceaux de bois: vous pouvez voir ses oreilles, son nez et ses yeux fermés. Le chat se repose calmement et n’a apparemment aucune intention de bouger.

Avez-vous aimé le défi? Cela a-t-il été très facile pour vous? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

