Finies les vidéos et les photos sur les réseaux, car maintenant ce que la plupart recherchent sont défis visuels qu’ils en ont mis plus d’un contre les cordes. Va chercher ce fantôme. En avez-vous déjà résolu un à l’époque de la pandémie COVID-19? Ne perdez pas cette opportunité. Allez-y, ne nous laissez pas tomber. Maintenant, nous partageons un défi viral qui secoue Internet et surtout Facebook.

Attention, il est à noter que ce type de défi génère une illusion d’optique due à la répétition des figures, accentuée par les mêmes couleurs. Dans des pays comme les États-Unis, le Mexique ou l’Espagne, ce défi a apporté plus qu’un casse-tête à des centaines d’internautes, qui à travers leurs commentaires ont exprimé à quel point il est difficile de relever ce défi en raison des tons.

Cela dit, quel est ce défi? Eh bien, rien de plus et rien de moins que de trouver un fantôme parmi des centaines de lapins. C’est simple? Oui, il n’y a qu’un petit détail, c’est que ce spectre est caché parmi plusieurs animaux, ce qui rend le défi difficile. Pensez-vous pouvoir le trouver? Allez-y, cela ne vaut pas la peine de tricher, et encore moins d’obtenir de l’aide d’autres personnes.

IMAGE COMPLÈTE

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, le défi n’est pas aussi simple que vous le pensiez probablement. Mais allez, nous vous faisons confiance et nous croyons en vos capacités. Avez-vous besoin de plus de temps? Allez-y, trouvez ce fantôme. Nous vous donnons quelques secondes de plus et si vous ne les trouvez pas, nous vous montrerons ci-dessous où ils se trouvent.

Trouvez le fantôme caché parmi les centaines de lapins de l’image (Photo: Facebook / Capture)

SOLUTION DE DÉFI

Rien pour le moment? Vous en avez assez de chercher et de chercher? Ne vous inquiétez pas et ne vous sentez pas mal. C’est tout à fait normal, car ces défis nécessitent beaucoup de temps et de patience pour être résolus. Si vous ne faisiez pas partie du groupe restreint de génies qui ont réussi à relever ce défi, ne vous inquiétez pas, nous vous invitons à voir la solution et à la partager avec vos amis.

Solution: voyez où se trouvait le fantôme caché parmi les centaines de lapins. (Photo: Facebook / Capture)

Comme vous pouvez le voir dans la solution de ce défi viral que nous vous présentons aujourd’hui, le fantôme en question était au bas de l’image. Il ne fait aucun doute que pour les trouver, il fallait être très attentif car il est facile d’avoir le vertige avec autant de lapins similaires de la même couleur. Bref, cela n’aidait pas beaucoup à le distinguer.

Qu’avez-vous pensé du défi? Était-ce facile à résoudre? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

