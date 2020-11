Mis à jour le 28/11/2020 à 09:30

L’image est devenue une tendance sur Internet et très peu d’utilisateurs ont pu résoudre ce problème défi viral. Êtes-vous prêt pour un défi de cette taille? Le dernier défi visuel de Facebook Il propose de trouver le léopard qui est caché dans la photo en 20 secondes ou moins. Étiez-vous à la recherche de défis? Eh bien, vous êtes venu au bon endroit. Allons-y maintenant avec les informations.

Il est peu probable que vous puissiez voir le mammifère au premier coup d’œil, mais ne vous inquiétez pas car nous allons vous montrer ici quelques astuces afin que vous puissiez essayer d’obtenir votre réponse à ce sujet. défi viral. Pour commencer: éloignez-vous de votre téléphone portable ou de votre ordinateur pendant quelques secondes. Maintenant oui, détendez-vous, concentrez-vous et utilisez votre capacité visuelle au maximum.

Dans des pays comme les États-Unis, le Mexique ou l’Espagne, ce défi a causé plus d’un casse-tête à des centaines d’internautes qui, à travers leurs commentaires, ont exprimé à quel point il était difficile de relever ce défi en raison du temps. En revanche, ces types de défis génèrent une illusion d’optique due à la répétition des figures, accentuée par les mêmes couleurs.

IMAGE COMPLÈTE

Regardez attentivement l’image de ceci défi visuel. Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas un défi viral aussi simple que les autres. Mais faites confiance à vos capacités. Avez-vous besoin de plus de temps? D’accord, pas de problème, mais essayez de trouver le léopard qui est caché dans la photographie en moins de 20 secondes. Si à tout moment vous abandonnez, ci-dessous nous vous laissons la solution.

Regardez attentivement et répondez correctement à l’emplacement du léopard caché dans l’image (Photo: Facebook)

SOLUTION DE DÉFI

Rien pour le moment? Vous en avez assez de chercher et de chercher? Ne vous inquiétez pas et ne vous sentez pas mal. C’est tout à fait normal, car ces défis nécessitent beaucoup de temps et de patience pour être résolus. Si vous ne faisiez pas partie du groupe restreint de génies qui ont réussi à relever ce défi, ne vous inquiétez pas, nous vous invitons à voir la solution et à la partager avec vos amis.

Solution: voyez où le léopard était caché dans l’image suivante (Photo: Facebook)

Qu’as-tu pensé du viral? At-il répondu à vos attentes? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à vous conformer. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

