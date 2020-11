Mis à jour le 11/08/2020 à 13h30

Le défi «Checkmate» des internautes. Bien sûr, ils ne cesseront pas d’être amusants, mais généreront aussi plus qu’un casse-tête pour ceux qui osent les résoudre dans le temps imparti. Les défis visuels ne se démodent pas et moins en ces temps où les gens passent plus de temps sur les réseaux. Ces jeux deviennent souvent un défi pour les utilisateurs de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram Oui Twitter, qui sont obsédés par leur résolution par la manière dont leurs compétences sont testées.

Vous devez faire très attention. Ce n’est pas si difficile, car les caractéristiques de cet ours de miel, mais ce que vous pouvez faire est d’identifier l’ours de forme différente des autres. Êtes-vous capable de les trouver dans les plus brefs délais?

Ces derniers jours, le défi posté sur Twitter d’une image dans laquelle l’objectif était de trouver l’ours de miel parmi les dizaines d’ours gommeux, mais qui était un défi presque impossible malgré la simplicité de sa description.

IMAGE COMPLÈTE

Savez-vous en quoi consiste un défi viral? Ces défis sont la tendance des réseaux sociaux, car ils consistent à trouver la solution qu’ils demandent dans les plus brefs délais, à combiner stratégies et votre perception, à faire travailler votre esprit à la limite.

Trouvez l’ours de miel parmi les dizaines d’ours gommeux de l’image. (Televisa)

Avez-vous réussi à l’observer? Avez-vous trouvé celui que nous avons demandé? En fait non. Ce n’est pas si facile à trouver et encore moins dans un examen aussi rapide, nous vous demandons donc de le revoir, car cela implique un peu plus de difficulté. Si vous ne trouvez pas la réponse, ne vous inquiétez pas. N’abandonnez pas pour l’instant.

SOLUTION DE DÉFI

Normalement, vous avez atteint ce paragraphe. Et c’est que presque personne n’a réussi à relever ce défi. Ensuite, nous vous donnerons la réponse et vous verrez que ce n’était pas aussi difficile que prévu.

La solution pour localiser l’ours de miel parmi les dizaines d’ours gommeux. (Televisa)

Qu’as-tu pensé de ce défi? N’était-ce pas aussi compliqué que vous le pensiez? Nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends? Continuez à tester vos capacités.

