Mis à jour le 12/07/2020 à 10:35

Avec du temps libre et aucune idée de ce qu’il faut faire? Osez surmonter un défi viral faire sensation sur les réseaux sociaux. Des milliers d’utilisateurs de réseaux sociaux Ils ont mis leurs compétences mentales et visuelles à l’épreuve pour trouver les animaux marins sur la photo suivante. Mettez votre cerveau au défi et rejoignez cette activité amusante.

Ces types d’exercices servent de bonnes pratiques pour la concentration, la mémoire et la précision dans les détails. Dans diverses parties du monde (comme au Mexique, en Espagne ou aux États-Unis), les internautes commentent la complexité du défi, car ils doivent découvrir la place de trois espèces océaniques différentes cachées dans une image.

Il s’agit d’un hippocampe, d’un dauphin et d’une pieuvre. Ils sont cachés parmi la végétation et d’autres composants de l’écosystème marin. Bien que cela puisse paraître simple, il a son degré de difficulté car, comme dans la vraie vie, les animaux utilisent leur peau pour se camoufler avec l’environnement et ne pas être victimes d’aucun prédateur.

IMAGE COMPLÈTE

Cela semble-t-il compliqué? Avec un peu de patience et des sens bien éveillés, le défi est une “évidence”. Si vous souhaitez augmenter la difficulté, essayez de localiser les animaux en moins de 15 secondes. Pour rien, activez vos neurones et relevez le défi. Tu peux.

Trouvez l’hippocampe, le dauphin et la pieuvre cachés dans l’image dès que possible (Photo: Facebook / Capture)

SOLUTION DE DÉFI

Ce défi a un niveau de difficulté élevé, alors ne vous sentez pas mal si vous n’avez pas trouvé tous les animaux marins de l’image. Avec un peu plus de pratique et d’attention, vous atteindrez votre objectif. D’un autre côté, si vous avez réussi à les distinguer de tout l’environnement océanique, vous faites partie d’un groupe restreint de personnes qui ont développé des compétences visuelles.

Dans l’image suivante, vous avez la solution au défi: L’hippocampe était à droite mélangé à la végétation formée par un corail orange. Dans la partie inférieure se trouve la pieuvre, qui était camouflée entre les plantes sur le fond marin et le sable. Enfin, le dauphin est en haut à gauche caché entre les rochers de la mer.

Solution: regardez où se trouvaient l’hippocampe, le dauphin et la pieuvre dans l’image (Photo: Facebook / Capture)

Avez-vous aimé le défi? Cela a-t-il été très facile pour vous? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

