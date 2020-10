Beaucoup de courageux l’ont essayé, peu l’ont trouvé. Playbuzz a fourni l’un des défis visuels les plus difficiles pour les utilisateurs d’Internet sur Internet. Ce nouveau virus fait partie du grand nombre de défis visuels qui ont inondé les réseaux sociaux ces dernières semaines en raison du confinement dû à la nouvelle pandémie de coronavirus (COVID-19).

Nous continuons avec les missiles rechargés à partir de ce grand sac à dos avec une variété de virus qui Depor apporte pour tous les internautes qui pullulent dans les réseaux sociaux. Pour commencer, nous vous apportons ce nouveau défi visuel qui a fait trembler plus d’un du fait de sa grande complexité. Prêt à revoir cette image pixel par pixel et à voir que la solution est – ou n’est pas – facile du tout? Voyons ce que vous ne devez pas négliger.

Plus d’une “ migraine ” ou “ migraine ” a provoqué dans des pays comme le Mexique, l’Argentine, l’Espagne ou les États-Unis des types de défis comme celui-ci parmi des centaines d’utilisateurs, les mêmes qui n’ont pas tardé à montrer à quel point il a été difficile de trouver la solution. ce défi dans le temps estimé. Surtout, en raison de la grande illusion d’optique générée par la répétition de figures, couleurs et motifs similaires qui jouent avec l’œil.

Restez à l’écart: un fidèle chien montre sa colère pour défendre un petit propriétaire grondé par ses parents

Votre cerveau va exploser: pouvez-vous voir l’anneau dans le jardin du défi viral le plus compliqué de l’année?

Il les a ridiculisés: l’autruche a défié un groupe de cyclistes à une course et la finale a secoué les réseaux sociaux

Image virale

Eh bien, nous entrons déjà dans le défi à travers lequel vous avez passé les lignes précédentes, nous allons donc laisser le “beaucoup de texte” pour laisser la place à l’image en question. De quoi ça parle? Eh bien, vous verrez dans toute la composition dessinée dans laquelle vous voyez un homme au combat, mais dont l’image cache quatre soldats. Peux-tu les voir? Attention, portez une attention particulière à l’image, à chaque détail, aux couleurs et aux formes afin de pouvoir la retrouver dans les plus brefs délais.

Trouvez les quatre soldats cachés dans l’image virale. (Playbuzz)

Eh bien, rien encore, non? Ne vous inquiétez pas et ne vous sentez pas mal. C’est tout à fait normal, car ces défis nécessitent beaucoup de temps et de patience pour être résolus. Si vous ne faisiez pas partie du groupe restreint de génies qui ont réussi à relever ce défi, ne vous inquiétez pas, nous vous invitons à voir la solution et à la partager avec vos amis.

Depuis que vous êtes arrivé jusqu’ici et apparemment vous n’avez pas trouvé la solution, nous voulons être honnêtes avec vous. En fait, ce défi n’est pas aussi simple que vous pourriez avoir pensé ou été amené à croire par les lignes précédentes. Combien de temps vous a-t-il fallu pour regarder l’image? Avez-vous besoin de plus de temps? Allez, continuez, continuez à le chercher, mais évitez de le faire plus longtemps qu’il ne le faudrait, que vous ne vous imposez. Si vous ne les trouvez toujours pas, nous vous donnerons la solution ci-dessous.

Solution de défi viral

Il est normal que vous ayez atteint ce paragraphe. Et c’est que presque personne n’a réussi à relever ce défi.

Solution: les quatre soldats cachés dans l’image virale se trouvent ici. (Playbuzz)

Qu’avez-vous pensé du défi? Était-ce facile à résoudre? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

“Le gamin qui n’en chasse pas un”: le viral du jeune homme qui n’attrape pas les indices. (TIC Tac)

“Le gamin qui n’en chasse pas un”: le viral du jeune homme qui n’attrape pas les indices. (TIC Tac)