Maintenant, nous allons vous présenter un défi viral parfait pour vous en ces temps de la nouvelle pandémie de coronavirus (COVID-19). Celui que nous vous apportons consiste à repérer un crayon avec deux pointes, l’une mordue et la plus petite sur cette image. Le test visuel est un succès dans Facebook, car surmonter ce n’est pas une chose facile à faire. Oserez-vous participer?

Prêt à revoir cette image pixel par pixel et à voir que la solution est – ou n’est pas – facile du tout? Depor continue d’apporter un nombre infini de défis viraux variés pour tous les goûts de nos internautes qui veulent non seulement de la distraction, mais aussi des défis mentaux. Ce nouveau virus a mis plus d’un «en difficulté» en raison de sa grande complexité.

Maintenant, en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, rien de plus et rien de moins que de trouver un crayon avec deux pointes, une mordue et la plus petite. C’est simple? Oui, il y a seulement un petit détail, c’est qu’ils se ressemblent tous dans l’image. Des centaines ont tenté de remettre en question leur réflexion rapide pour saisir chacun des indices qu’ils fournissent. Pensez-vous pouvoir le trouver? Avant.

Image complète

Comme vous pouvez le voir sur l’image, le défi n’est pas vraiment aussi simple que vous le pensiez. Mais allez, nous vous faisons confiance et nous croyons en vos capacités. Avez-vous besoin de plus de temps? Allez-y et trouvez ces trois objets dans l’image, mais essayez de le faire en moins de 40 secondes. Maintenant, si vous ne le trouvez pas, nous vous montrerons la solution ci-dessous.

Trouvez un crayon avec deux pointes, une mordue et la plus petite dans ce défi. (Televisa)

Il convient de noter que plus d’une “ migraine ” ou “ migraine ” a provoqué ce défi dans des pays comme le Mexique, l’Argentine, l’Espagne ou les États-Unis, où des centaines d’utilisateurs n’ont pas tardé à exprimer à quel point il a été difficile de trouver la solution dans le temps estimé. .

Avez-vous déjà abandonné? Rien pour le moment? Ne vous inquiétez pas, ne vous sentez pas mal non plus. C’est tout à fait normal, car ces défis nécessitent beaucoup de temps et de patience pour être résolus. Si vous ne faisiez pas partie du groupe restreint de génies qui ont réussi à relever ce défi, ne vous inquiétez pas, nous vous invitons à voir la solution et à la partager avec vos amis.

Solution de défi

Maintenant, il est normal que vous ayez atteint ce paragraphe et que vous soyez toujours dans les limbes en termes de réponses. Si vous voulez connaître la solution à ce défi visuel de savoir où se trouve le crayon à deux extrémités, une mordue et la plus petite, il suffit d’aller dans la galerie principale d’images et de localiser la troisième photo, car vous y trouverez où elle se trouve.

Qu’avez-vous pensé du défi? Était-ce facile à résoudre? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

