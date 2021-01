Cette fois, nous allons égayer votre journée. Nous vous apportons un défi visuel selon notre objectif. Après regarde l’image, vous devez trouver les trois animaux souriants. Attention, ce n’est pas si simple, hein! Vous devez regarder très attentivement et ne pas vous tromper. Vous avez 20 secondes.

Encore une fois, le site Web de Depor s’ajoute à la vague de défis ou de défis visuels qui indiquent l’heure sur les réseaux sociaux. Ces notes ont généré non seulement l’enthousiasme des utilisateurs pour résoudre les doutes interactifs, mais aussi pour renforcer de nombreuses compétences grâce à la formation de l’esprit.

Pourriez-vous trouver les trois animaux heureux? Sinon, nous vous donnerons une nouvelle opportunité de le faire. Ensuite, nous vous donnerons un indice afin que vous puissiez voir l’image du défi et essayez-le. Les trois animaux qui sourient sont une grenouille, un crapaud et une salamandre.

Maintenant, passons aux choses sérieuses. L’image suivante est celle qui a donné du temps sur les réseaux sociaux. Comme c’est généralement le cas, il y a plusieurs figures identiques qui se répètent et cachent quelque chose de différent, minimal, petit en elles. Qu’est que c’est? Trouvez ces trois animaux souriants dans cette image virale en seulement 20 secondes.

Trouvez les trois animaux qui sourient sur l’image. (Televisa)

On vous avait prévenu, ce n’est pas un défi facile à résoudre, alors ne vous inquiétez pas si après avoir vu l’image pour le temps établi dans le défi il est encore difficile de trouver la solution. Ce n’est pas un défi pour tout le monde.

Qu’est-il arrivé? Le temps était-il court? Ne vous inquiétez pas et ne vous sentez pas mal. C’est tout à fait normal, car ces défis nécessitent beaucoup de temps et de patience pour être résolus. Si vous ne faisiez pas partie du groupe restreint de génies qui ont réussi à relever ce défi, ne vous inquiétez pas, nous vous invitons à voir la solution et à la partager avec vos amis.

Solution virale

Nous arrivons donc à ces derniers paragraphes et, apparemment, vous ne trouvez toujours pas la réponse. Détendez-vous, tout le monde n’est pas touché par des solutions rapides, des esprits rapides et une perception visuelle 10/10. Si vous n’avez pas trouvé la solution rapide, nous vous la montrons ici.

Regardez attentivement l’image virale. La solution est la suivante: grenouille est situé au milieu à gauche, le crapaud est situé en haut à droite, et le salamandre en bas au centre à droite. Si vous ne les avez pas encore trouvés, consultez la galerie, la troisième photo est la réponse.

Qu’as-tu pensé du viral? At-il répondu à vos attentes? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à vous conformer. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

