Les défis qui tromper les utilisateurs sont ceux qui finissent par frapper fort, et ce défi il ne prétend pas être différent. Trouver le renard caché dans l’image semble plus difficile qu’il ne l’est, mais si vous avez de l’expérience avec ces types de notes, vous le résoudrez en deux par trois. Prêt pour rejoindre le viral qui le brise dans les réseaux? Allons-y avec la note.

Dans Depor, Beaucoup des défis visuels – ou des défis qui deviennent rapidement viraux – que nous vous apportons sont la sensation du moment à la fois sur les réseaux sociaux et d’autres types de médias pour apaiser ces jours avant Noël et qui envisagent la fin – nous ne savons pas si c’est le prochain – d’une pandémie.

Mais nous revenons à notre truc. Quel est ce défi? Eh bien, c’est simple. Ici, vous devez chercher le renard, ce personnage caché, caché dans l’image. Attention, ce n’est pas facile, ce n’est pas implicite, mais c’est là, tranquillement, loin de votre regard.

Choc des espèces: le lion en cage est défié par le chat et la réaction finale secoue les réseaux sociaux

Trouvez le chat «camouflé» dans les meubles: pouvez-vous résoudre le défi viral qui ne convient pas à tout le monde en 15 secondes?

Il a entendu des bruits étranges à l’extérieur de sa maison et a été incroyablement surpris d’apprendre ce que c’était

Image virale

C’est l’image qui plane sur les réseaux sociaux et qui suscite toutes sortes de réactions chez les utilisateurs qui cherchent à se distraire un peu en ces temps difficiles dus à la pandémie. Ce renard est caché dans l’image d’un cerf que peu de gens peuvent localiser rapidement.

Retrouvez le puma à l’image du cerf que peu parviennent à déchiffrer sur les réseaux sociaux. (La diffusion)

Si vous ne faites pas partie de ce groupe de «génies» qui ont réussi à résoudre le défi, nous vous montrerons la solution. Ce défi viral donne l’heure aux utilisateurs des réseaux sociaux en Espagne, en Argentine, au Pérou, en Colombie et au Mexique, parmi d’autres pays hispanophones où beaucoup l’ont trouvé trop compliqué, d’autres ont pu le résoudre.

Solution virale

Rien pour le moment? Vous en avez assez de chercher et de chercher? Ne vous inquiétez pas et ne vous sentez pas mal. C’est tout à fait normal, car ces défis nécessitent beaucoup de temps et de patience pour être résolus. Si vous ne faisiez pas partie du groupe restreint de génies qui ont réussi à relever ce défi, ne vous inquiétez pas, nous vous invitons à voir la solution et à la partager avec vos amis.

Voulez-vous connaître la réponse à ce virus? Ne vous inquiétez pas, nous ne vous enverrons pas vers un autre lien, il vous suffit de consulter la galerie d’images qui accompagnent la note et dans la troisième d’entre elles, vous pourrez résoudre ce défi visuel.

Qu’as-tu pensé du viral? At-il répondu à vos attentes? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à vous conformer. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

Le conducteur de Lamborghini exécute une manœuvre à la Toretto pour fuir la police. (TIC Tac)

Le conducteur de Lamborghini exécute une manœuvre à la Toretto pour fuir la police. (TIC Tac)