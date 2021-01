De nombreux défis viraux vous jouent des tours pour le complexité visuelle et ce, pour commencer 2021, n’est pas loin de là. Tu as juste 20 secondes pour résoudre le défi de trouver quatre extraterrestres différents dans l’image virale.

Ainsi que toute l’année 2020, Depor continue de rejoindre la liste des médias qui ont intégré les défis visuels ou les défis viraux qui ont offert de nombreuses opportunités aux utilisateurs en termes de divertissement, mais aussi de mesurer leurs compétences, leur perception et même leur vue.

Alors, quel est ce défi viral? Eh bien facile. Regardez l’image que nous vous apportons ci-dessous. C’est une composition de plusieurs extraterrestres qui sont stratégiquement empilés pour vous donner l’idée qu’ils sont tous identiques, mais non, quatre d’entre eux ne le sont pas.

Image virale

Le test visuel que nous présentons provoque une sensation Facebook. Le motif? Votre niveau de difficulté. Des milliers d’utilisateurs qui vivent aux États-Unis, au Mexique et en Espagne, ont assuré que c’est l’un des plus compliqués circulant sur Internet.

Le défi viral du moment consiste à trouver les 4 extraterrestres différents du reste de l’illustration. (Photo: Noticieros Televisa)

Il est à noter que l’image a été créée par Actualités Televisa, qui l’a publié sur son site Web. Comme de nombreux internautes l’ont apprécié, il n’a pas fallu longtemps pour atteindre Facebook, où il est finalement devenu viral.

Solution virale

Eh bien, nous arrivons à ce paragraphe et, apparemment, vous n’avez pas encore trouvé la réponse. Ne vous inquiétez pas si vous ne faites pas partie de ce groupe de génies qui a proposé la solution miracle, nous vous montrerons ici.

La réponse est la suivante: les quatre extraterrestres sont situés l’un dans la partie supérieure de l’image, un autre un peu plus bas à droite, les deux autres dans la partie inférieure, un dans chaque quadrant. Mais si vous ne pouvez pas voir par vous-même, consultez la galerie principale et la troisième vous dira ce que vous recherchez.

Qu’as-tu pensé du viral? At-il répondu à vos attentes? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à vous conformer. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

