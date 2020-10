Il y a défis et il y a des défis. Il y a ceux qui ne génèrent pas beaucoup de difficulté à trouver le Solution, d’autres qui vous prennent plus que la limite de temps que le défi vous demande et il y a ceux qui, peu importe le nombre de tours que vous donnez, vous vous retrouvez dans la zone de réponse. Rejoignez le défi qui a engagé envers de nombreux sur Internet.

Nous revenons à la charge avec ce grand sac à dos de viraux qui Depor apporte – avec une grande variété – pour tous les utilisateurs à la recherche de distraction sur les réseaux sociaux. Ce nouveau défi visuel en a mis plus d’un sur les cordes en raison de sa grande complexité. Prêt à revoir cette image pixel par pixel et à voir que la solution est -ou n’est pas- simple?

Qu’est-ce que je dois faire? Que dois-je rechercher? Où commencer? Tranquillité. Nous savons que vous aimez ces défis visuels et que vous êtes impatients de les résoudre, mais vous devez être patient. Pour commencer, vous devez rechercher le petit oiseau qui se trouve parmi les avions, les papillons, les nuages ​​et les cerfs-volants.

Image virale

Laissons le «texte en excès» et passons à ce qui compte pour nous, le défi viral par lequel vous avez passé les lignes précédentes et dont vous voulez contester la réponse maintenant. De quoi ça parle? Comme nous l’avons déjà mentionné, vous devez rechercher le petit oiseau caché parmi les autres objets de cette image virale. Peux-tu le voir? Attention, portez une attention particulière à l’image, à chaque détail, aux couleurs et aux formes afin de pouvoir la retrouver dans les plus brefs délais.

Pouvez-vous trouver le petit oiseau parmi les avions, les papillons, les nuages ​​et les cerfs-volants? (Radio Mitre)

Il convient de noter que plus d’une “ migraine ” ou “ migraine ” a causé ce défi dans des pays comme le Mexique, l’Argentine, l’Espagne ou les États-Unis, où des centaines d’utilisateurs n’ont pas tardé à exprimer à quel point il a été difficile de trouver la solution dans le temps estimé . Quel est le problème commun? Beaucoup soulignent l’illusion d’optique générée par la répétition de formes, de couleurs et de motifs similaires qui jouent avec la vue.

Combien de temps vous a-t-il fallu pour regarder l’image? Avez-vous besoin de plus de temps? Allez, continuez, continuez à le chercher, mais évitez de le faire plus longtemps qu’il ne le devrait, que vous ne l’imposez. Si vous ne le trouvez toujours pas, nous vous donnerons la solution ci-dessous. En fait, ce défi n’est pas aussi simple que vous pourriez avoir pensé ou été amené à croire par les lignes précédentes.

Solution de défi viral

Depuis que vous êtes arrivé jusqu’ici et apparemment vous n’avez pas trouvé la solution, nous voulons être honnêtes avec vous. Il est normal que vous ayez atteint ce paragraphe, car rares sont ceux qui ont pu relever ce défi dans le monde en raison de la difficulté modérément élevée que cela implique.

Si vous voulez savoir où se trouve ce petit oiseau parmi les avions, les papillons, les nuages ​​et les cerfs-volants, il vous suffit de voir la galerie de l’image principale, plus précisément la troisième photo, où vous trouverez la réponse à son emplacement.

Qu’avez-vous pensé du défi? Était-ce facile à résoudre? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

“Le gamin qui n’en chasse pas un”: le viral du jeune homme qui n’attrape pas les indices. (TIC Tac)

