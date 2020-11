Jetez un œil à ce défi du moment. Si vous cherchez à distraire votre esprit de tout le stress causé par COVID-19, vous êtes au bon endroit. Considérez ceci comme votre test décisif. Préparé? Avant. Ne manquez pas l’un des viraux du moment. Mettez votre vision à l’épreuve et découvrez si vous êtes en mesure de résoudre ce défi dans les plus brefs délais. A cette occasion, nous vous apportons l’un des des défis plus difficiles à résoudre.

Que dois-je faire avec cette image? Simple, vous devez trouver ce lièvre caché dans la composition de l’image. Qu’est-ce qui n’est pas simple? Avez-vous déjà inspecté l’image entière pour voir si vous pouvez trouver cette solution en deux par trois? Si vous êtes un génie, il ne vous sera pas difficile de le résoudre.

Dans le cadre du sac à dos chargé de virus qui Depor apporte aux utilisateurs des réseaux sociaux, ce nouveau défi visuel a fait trembler plus d’un en raison de sa grande difficulté. Êtes-vous prêt à inspecter cette image loin d’être simple? Allons-y avec ce que vous devez prendre en compte.

IMAGE COMPLÈTE

Depuis que vous êtes ici, nous n’allons pas vous ennuyer avec “ beaucoup de texte ”, nous vous présentons donc l’image ci-dessous afin que vous puissiez trouver ce lièvre, le même qui a habilement caché dans le tableau. Es-tu prêt? Attention, portez une attention particulière à l’image, à chaque détail, aux couleurs et aux formes afin que vous trouviez l’erreur dans les plus brefs délais.

Trouvez le lièvre caché à l’image de ce défi visuel. (La diffusion)

Nous vous donnons un indice que vous devez prendre en compte après avoir vu et vu l’image plusieurs fois et ne pas avoir trouvé la réponse. Pour avancer, nous vous demandons de faire attention aux arbres et buissons, qui ont des figures étranges.

Il convient de noter, à son tour, que ce type de défi a suscité beaucoup de controverses, en même temps qu’il vole l’attention et l’esprit de résolution dans des pays comme les États-Unis, le Mexique ou l’Espagne parmi des centaines d’internautes. Beaucoup d’entre eux ont partagé son illusion de le résoudre avec facilité, d’autres ont montré leur dédain pour la complication qui les a amenés à trouver la réponse.

SOLUTION DE DÉFI

Rien pour le moment? Vous en avez assez de chercher et de chercher? Ne vous inquiétez pas et ne vous sentez pas mal. C’est tout à fait normal, car ces défis demandent beaucoup de temps et de patience pour être résolus. Si vous ne faisiez pas partie du groupe restreint de génies qui ont réussi à relever ce défi, ne vous inquiétez pas, nous vous invitons à voir la solution et à la partager avec vos amis.

Solution: voyez où se trouvait le lièvre caché dans l’image (Photo: Facebook / Capture)

Comme vous pouvez le voir sur l’image, les lignes derrière nous vous demandons de regarder attentivement les buissons, qu’il y a une partie qui ne ressemble pas aux autres, car il y a des yeux et une bouche qui composent un visage. Oui, pareil. Vous ne l’avez pas encore trouvé? Eh bien, regardez notre galerie et vous verrez la réponse.

Avez-vous aimé le défi? Cela a-t-il été très facile pour vous? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

