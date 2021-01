Avez-vous réalisé quelle heure il est? Il est temps pour vous de vous joindre à un défi. Celui que nous présentons ici est très commenté Facebook et dans d’autres réseaux sociaux, car il consiste à retrouver le trèfle à 4 feuilles dans une image. Êtes-vous capable de surmonter le défi viral?

L’image dont nous parlons est une création de Gergely Dudás – Dudolf, qui l’a publiée sur son site Web (thedudolf.blogspot.com). Depuis sa diffusion sur Internet, il n’a cessé de faire sensation auprès des utilisateurs aux États-Unis, au Mexique et en Espagne.

IMAGE COMPLÈTE

Trouvez le trèfle à 4 feuilles dans l’illustration. (Photo: thedudolf.blogspot.com)

Pourquoi le défi est-il si populaire? Eh bien, ce n’est pas facile de le surmonter. Il faut avoir beaucoup de patience pour pouvoir observer attentivement chaque détail de l’illustration. Si vous le faites, nous sommes sûrs que vous finirez par chanter la victoire.

Souvenez-vous qu’il n’y a pas de limite de temps pour dire «je l’ai fait». L’important est que vous vous amusiez à participer à ce challenge viral, comme l’ont déjà fait des milliers d’internautes. Si vous avez aimé le test visuel, partagez-le avec votre famille et vos amis.

SOLUTION DU DÉFI VIRAL

Voici le trèfle à 4 feuilles. (Photo: thedudolf.blogspot.com)

