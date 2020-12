Mis à jour le 12/04/2020 à 17:45

Noël approche à grands pas et, cette fois, nous vous présentons un défi lié à cette fête et vous donne le temps Facebook et sur d’autres réseaux sociaux. le défi viral consiste à trouver 4 bottes de Noël sans canne à sucre en une seule image. Participe!

Actualités Televisa était en charge de la conception de l’illustration susmentionnée pour la publier plus tard sur son site Web, exactement le 3 décembre de cette année. Bien qu’il ne soit pas apparu sur Internet depuis longtemps, il est déjà l’un des plus commentés par les utilisateurs aux États-Unis, au Mexique et en Espagne.

IMAGE COMPLÈTE

Amusez-vous à chercher les 4 bottes de Noël sans canne à sucre dans l’illustration. (Photo: Noticieros Televisa)

Le motif? La tâche de trouver les 4 bottes de Noël sans canne à sucre n’est pas une tâche facile. Peu d’internautes ont pu dire “je l’ai fait”; cependant, nous sommes sûrs que vous pouvez revendiquer la victoire dans le défi viral.

Nous vous recommandons avant de participer, de vous asseoir et d’ouvrir grand les yeux, car vous devez porter une attention particulière aux détails de l’image. N’oubliez pas que les défis existent pour le plaisir et ce n’est pas une exception.

SOLUTION DU DÉFI VIRAL

Voici les 4 bottes de Noël sans canne à sucre. (Photo: Noticieros Televisa)

