Les défis auront toujours une place dans le cœur des utilisateurs. Celui qui fait fureur Facebook et dans d’autres réseaux sociaux, il consiste à trouver les 2 points de vente «souriants» dans une image. Oserez-vous participer au défi viral?

À première vue, il semble que toutes les prises électriques sont exactement les mêmes, mais non. Pour identifier le «smiley», portez une attention particulière aux détails de l’illustration créée par Actualités Televisa, qui l’a publié sur son site Internet le 21 septembre de cette année.

IMAGE COMPLÈTE

Dans l’illustration, il y a 2 points de vente «smiley» et vous devez les trouver. (Photo: Noticieros Televisa)

Nous sommes sûrs que vous êtes en mesure de surmonter le défi viral. Peu importe si vous tardez à le faire, car il n’y a pas de limite de temps. Nous vous demandons simplement de vous amuser, car pour cette raison, les tests visuels abondent sur Internet aujourd’hui.

Si vous avez vraiment aimé le défi présenté dans cette note et que c’est un succès dans des pays comme les États-Unis, le Mexique et l’Espagne, n’oubliez pas de le partager avec votre famille et vos amis, car ainsi vous ferez divertir plus de gens.

SOLUTION DU DÉFI VIRAL

Voici les 2 points de vente «smiley». (Photo: Noticieros Televisa)

EN SAVOIR PLUS SUR LES DÉFIS VIRAUX

