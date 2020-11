À l’heure actuelle, l’attention de milliers d’utilisateurs de Facebook et d’autres réseaux sociaux est mis dans un défi viral qui consiste à retrouver les 3 grenouilles aux yeux différents dans une illustration. Oserez-vous participer?

REGARDEZ ICI: La première lettre que vous voyez dans ce défi visuel révélera à quoi ressemble votre personnalité

CLIQUEZ SUR: L’animal que vous voyez en premier sur la photo révélera quel genre de personne vous êtes

Les tests visuels abondent sur Internet, mais aucun n’a gagné autant de popularité que celui que nous présentons dans cette note. La raison? Il a un niveau de difficulté élevé que les gens ont beaucoup aimé et nous sommes sûrs que vous allez l’adorer.

IMAGE COMPLÈTE

Dans l’illustration, il y a 3 grenouilles avec des yeux différents. Vous devez les trouver. (Photo: Noticieros Televisa)

Vous devez trouver les 3 grenouilles avec des yeux différents. Vous n’avez pas de limite de temps, alors détendez-vous, asseyez-vous et respirez profondément. Vous devez porter une attention particulière aux détails de l’illustration créée par Actualités Televisa, qui l’a publié sur son site Internet le 13 octobre de cette année.

Parce qu’elle a généré un grand impact dans des pays comme les États-Unis, le Mexique et l’Espagne, l’image a atteint Facebook et à d’autres réseaux sociaux, devenant viraux. N’attendez plus et participez à ce test visuel. N’oubliez pas de le partager avec votre famille et vos amis.

SOLUTION DU DÉFI VIRAL

L’emplacement des 3 grenouilles aux yeux différents. (Photo: Noticieros Televisa)

EN SAVOIR PLUS SUR LES DÉFIS VIRAUX

Défi viral: vous devez trouver les 5 boules différentes en moins de 60 secondes Défi viral: trouvez les 3 grille-pain sans pain dans l’image Pouvez-vous voir le nombre caché dans l’image? Le défi viral que seulement 1% surmonte

VIDÉO RECOMMANDÉE

Le nouveau défi d’assembler un Rubik’s cube en faisant des exercices

Le nouveau défi d’assembler un Rubik’s cube en faisant des exercices