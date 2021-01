La nouvelle année 2021 a déjà commencé et dans cette note nous vous présentons un défi viral inspiré par la célébration. Le défi, qui fait sensation dans Facebook et dans d’autres réseaux sociaux, il consiste à trouver 4 verres avec moins de raisins dans une illustration. Êtes-vous capable de les trouver? Participe!

PLUS D’INFORMATIONS: Défi viral: dites-nous votre position de sommeil et nous vous révélerons les aspects cachés de votre personnalité

Avant de participer à ce test visuel, nous vous recommandons de vous asseoir et de vous détendre le plus possible. Après cela, assurez-vous d’ouvrir grand les yeux, car vous devrez porter une attention particulière à chaque détail de l’image.

IMAGE COMPLÈTE

Ouvrez grand les yeux pour trouver les 4 verres avec le moins de raisins sur l’illustration. (Photo: Noticieros Televisa)

Si vous faites tout cela, nous sommes sûrs que vous trouverez les 4 verres avec le moins de raisins. Veuillez noter que l’illustration présentée dans cette note est une création de Actualités Televisa, qui l’a publié sur son site Internet, exactement le 31 décembre 2020.

Le niveau de difficulté du défi a amené des milliers d’utilisateurs, qui vivent dans des pays comme les États-Unis, le Mexique et l’Espagne, à partager l’illustration sur Facebook et sur d’autres réseaux sociaux. C’est ainsi que le défi a fini par devenir rapidement viral.

SOLUTION DU DÉFI VIRAL

Voici les 4 verres avec le moins de raisins. (Photo: Noticieros Televisa)

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES DÉFIS VIRAUX

Dites-nous la forme de vos orteils et nous vous dirons quelque chose sur votre personnalité que vous ne connaissiez pas jusqu’à présent. Que voyez-vous dans l’image? Votre réponse fera ressortir votre véritable façon d’être Défi viral: répondez à l’animal que vous voyez en premier dans l’image et connaissez la réponse à votre plus gros problème