Dans le sillage de la pandémie COVID-19, défis viraux sont devenus des passe-temps réguliers pour de nombreux internautes. Cependant, tout le monde ne peut pas relever les défis visuels en raison de leur complexité. Oserez-vous trouver le serpent parmi un groupe de pastèques? Les informations nécessaires pour compléter le défi dans la note suivante.

Dans des pays comme le Mexique, l’Espagne et les États-Unis, le défi suivant cause plus qu’un casse-tête chez les utilisateurs de médias sociaux qui ont du mal à trouver le reptile parmi de nombreux fruits de la même couleur que la peau de l’animal. Cela crée une illusion d’optique qui fait exploser notre cerveau dans la confusion.

Cependant, le défi est multiplié par deux lorsqu’une limite de temps est fixée. Nous vous mettons au défi de trouver le serpent en moins de dix secondes sans tricher, ni l’aide d’un ami ou d’un membre de la famille. Seul vous, avec votre capacité visuelle, pouvez trouver l’animal caché. Oserez-vous découvrir où il se trouve? Ce n’est pas difficile. Tu peux.

IMAGE COMPLÈTE

Trouvez le serpent caché parmi les pastèques dans le prochain défi. (Photo: Facebook)

SOLUTION DE DÉFI

Les défis sont généralement compliqués à résoudre et plus encore si nous n’avons pas l’habitude de les pratiquer. Si vous n’avez pas trouvé le reptile, ne vous découragez pas. Il y a des milliers d’utilisateurs sur les réseaux sociaux qui ont échoué dans la tentative, mais au moins ils se sont amusés dans le défi. Et si vous avez trouvé le serpent, vous faites partie du groupe restreint de personnes qui ont une acuité visuelle élevée.

Solution: regardez où le serpent était caché dans l’image. (Photo: Facebook)

Comme vous pouvez dans la solution, le reptile vert est dans la zone centrale inférieure de l’image. Il faut être plus attentif aux détails et aux formes des objets pour les distinguer. De cette façon, vous résoudrez plus facilement les défis que nous vous proposons.

Avez-vous aimé le défi? Cela a-t-il été très facile pour vous? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

