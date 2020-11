Mis à jour le 15/11/2020 à 23 h 52

La décision la plus difficile. Peu défis viraux ont fait autant de bruit sur les réseaux sociaux que le jeu bien connu “Éliminez-en un” (ou “Osez en supprimer un” comme on l’appelle aussi) dans lequel Ils vous demandent de choisir une option de quatre disponibles sur différents sujets allant de la gastronomie de votre pays aux chanteurs à la mode. Participer est facile, mais votre décision pourrait diviser l’opinion d’Internet lui-même, vous obliger à le défendre «bec et ongles».

REGARDEZ ICI: Que voyez-vous en premier sur l’image? Le test viral qui révélera votre plus grande peur

Par exemple, en quelques jours, la publication de l’utilisateur @ Marietre2 accumule plus de 1700 «retweets», des centaines de commentaires et des dizaines de «J’aime» où il demande à ses fidèles d’éliminer un plat que beaucoup considèrent comme leur favori: les makis, les pâtes, les pizzas ou les hamburgers. Le plus drôle, c’est qu’il n’y a pas de réponse correcte unique, car il y a des opinions pour tous les goûts et le débat est plus que garanti.

La vérité est que c’est une détermination très compliquée car les quatre aliments sont les plus appréciés de la gastronomie internationale. Les hamburgers sont mangés partout; tout comme les pizzas; les pâtes sont un classique culinaire et les makis – qui sont servis d’une manière différente de la façon dont ils sont habituellement présentés sur les tables du Japon – ajoutent chaque jour plus d’adeptes parmi les soi-disant «gourmets».

CLIQUEZ SUR: La première lettre que vous voyez dans ce défi visuel révélera à quoi ressemble votre personnalité

Et s’ils vous posaient la question de défi viralLequel de ces plats feriez-vous sans? Maintenant bien, Si vous préférez ne pas entrer en conflit sur les goûts gastronomiques des gens, vous pouvez soulever d’autres options parmi vos contacts, telles que des séries télévisées, des équipes de football, des groupes musicaux et un long etc. Profitez-en et rejoignez ce jeu pour passer un bon moment et en toute sécurité en famille et entre amis.

Supprimer un: C’est foutu! pic.twitter.com/ZZzMGQha2C – Marie✨ (@ Marietre2) 13 novembre 2020

VOIR PLUS DE VIRAUX

VOUS PEUT ÊTRE INTÉRESSÉ: Pouvez-vous voir le numéro caché dans l’image? Le défi viral que seulement 1% surmontent NE MANQUEZ PAS: Pouvez-vous identifier les personnes sans masque dans ce virus? Un défi impossible à résoudre CLIQUEZ ICI: N’abandonnez pas le troupeau: pouvez-vous voir les 6 loups camouflés en moutons dans l’image?

VIDÉOS RECOMMANDÉES

Tiré du film: Les détenus deviennent viraux après avoir creusé un tunnel pour s’échapper de prison

Tiré du film: Les détenus deviennent viraux après avoir creusé un tunnel pour s’échapper de prison

Les maçons sont viraux pour la construction d’une pièce sans porte et leur réaction à le réaliser

Les maçons sont viraux pour la construction d’une pièce sans porte et leur réaction à le réaliser. (TIC Tac)