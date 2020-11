Mis à jour le 31/10/2020 à 14:27

La suivante image virale -qui est plus qu’un simple défi- propose de trouver les 16 cercles entre ce coffre de carrés. Tu es prêt? Les défis visuels inonder le réseaux sociaux, mais il y en a qui non seulement vous divertissent, mais posent une difficulté encore plus grande, mais vous donnent aussi quelques révélations sur votre personnalité afin que vous vous compreniez un peu plus. Nous avons tous les détails pour vous, ainsi que d’autres de ces défis à l’esprit.

Cette astuce visuelle est une nouvelle version de la ‘Chest Illusion’ créée par Anthony Norcia en 2006, une image qui figurait parmi les finalistes des meilleures illusions de l’année, organisées par le Laboratory of Integrative Neuroscience de l’Université d’État de New York .

L’image qui se retourne sur les réseaux sociaux est une version de la soi-disant «poitrine de l’illusion», une des lignes noires et blanches dans des formes carrées apparemment unidimensionnelles. Ou pas du tout? Ne voyez-vous que des carrés ou avez-vous perçu les seize cercles? Soyez prudent avec votre perception.

Où se trouve le truc ou l’illusion? C’est qu’à première vue, les téléspectateurs ne voient pas les 16 cercles segmentés de l’arrière-plan. Les ombres de ces coffres ne font rien de plus que de donner au panneau de bois une structure tridimensionnelle qui fait que le spectateur ne s’arrête pas pour regarder le cercle.

Avez-vous déjà réussi à voir les seize cercles dans l’image? Anthony Norcia, professeur de psychologie à l’Université de Stanford et créateur de l’image, explique ce que l’image pourrait signifier en fonction de ce que vous voyez en premier. «L’idée était pour nous d’enregistrer les ondes cérébrales pendant que les participants regardaient des écrans qui alternaient entre un champ uniforme de barres et d’images qui avaient défini des cercles. Une fois prêt, j’ai regardé et remarqué l’illusion “il expliqua.

SOLUTION DE DÉFI

Qu’est-il arrivé? Le temps était-il court? Ne vous inquiétez pas et ne vous sentez pas mal. C’est tout à fait normal, car ces défis nécessitent beaucoup de temps et de patience pour être résolus. Si vous ne faisiez pas partie du groupe restreint de génies qui ont réussi à relever ce défi, ne vous inquiétez pas, nous vous invitons à voir la solution et à la partager avec vos amis.

L’illusion d’optique est que les cercles sont situés entre les carrés. Une fois que vous ne pouvez voir qu’un seul des cercles, vous verrez les autres. De plus, vous ne verrez plus que les carrés. Regardez le centre de l’image et vous pouvez voir le cercle.

Qu’avez-vous pensé du défi? Était-ce facile à résoudre? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

