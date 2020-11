Rejoignez ce nouveau viral. De nos jours, c’est l’un des mots les plus utilisés, bien sûr, si vous changez le «B» pour le «V». Cependant, le mot «BAR», lui-même, est l’un des mots que de nombreuses personnes dans le monde qui sont confinées et avec ces endroits fermés par la pandémie manquent le plus à dire. Alors pourquoi ne pas s’en souvenir et l’utiliser dans un ensemble de marionnettes à la mode réseaux sociaux? Rejoignez ce nouveau défi visuel. Allez, tu peux le faire.

Nous revenons à la charge avec ce grand sac à dos de virals qui Depor apporte – avec une grande variété – pour tous les utilisateurs qui recherchent une distraction dans les réseaux sociaux. Ce nouveau défi visuel en a mis plus d’un sur les cordes en raison de sa grande complexité. Prêt à revoir cette image pixel par pixel et à voir que la solution est – ou n’est pas – facile du tout?

Comme d’habitude dans les recherches de mots, les mots peuvent être trouvés dans toutes les directions: horizontale, verticale et diagonale, nous vous recommandons donc d’ouvrir grand les yeux afin de pouvoir surmonter ce défi viral créé par le médium. El Confidencial et publié sur son site Internet le 24 décembre 2016.

Le niveau de difficulté de ce défi est si élevé que les utilisateurs des États-Unis, du Mexique et d’Espagne ont assuré qu’ils se sentaient étourdis en essayant de trouver le mot susmentionné. C’est parce qu’il y a trop de “B”, “A” et “R”, qui sont capables de dérouter n’importe qui

Image complète

Avant de commencer à chercher la solution à ce défi, il faut noter que le mot “BAR” que vous devez trouver se lit de gauche à droite. Si après tant d’efforts, vous considérez qu’il est impossible de le trouver et que vous voulez savoir où il se trouve, dans cette note nous partageons les lignes de solution ci-dessous

Allez-y et trouvez le mot “BAR” dans ce puzzle de recherche de mot. (Photo: El Confidencial)

Il convient de noter que plus d’une “ migraine ” ou “ migraine ” a provoqué ce défi dans des pays comme le Mexique, l’Argentine, l’Espagne ou les États-Unis, où des centaines d’utilisateurs n’ont pas tardé à exprimer à quel point il a été difficile de trouver la solution dans le temps estimé. . Quel est le problème commun? Beaucoup soulignent l’illusion d’optique générée par la répétition de lettres dans la pupille.

Solution de défi

Rien pour le moment? Avez-vous déjà abandonné? Ne vous inquiétez pas et ne vous sentez pas mal. C’est tout à fait normal, car ces défis nécessitent beaucoup de temps et de patience pour être résolus. Si vous ne faisiez pas partie du groupe restreint de génies qui ont réussi à relever ce défi, ne vous inquiétez pas, nous vous invitons à voir la solution et à la partager avec vos amis.

Le mot “BAR” est très difficile à trouver pour des milliers d’utilisateurs. (Photo: El Confidencial)

Qu’avez-vous pensé du défi? Était-ce facile à résoudre? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

“Le gamin qui n’en chasse pas un”: le viral du jeune homme qui n’attrape pas les indices. (TIC Tac)

