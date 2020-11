Homer a trois enfants: Bart, Lisa et Maggie. Le dernier, cette petite créature du Seigneur qui a volé le cœur de millions de téléspectateurs qui apprécient la série américaine pendant toutes ces années. Maintenant dans l’un des ces défis viraux, nous vous demandons de le trouver parmi les des dizaines de personnages qui apparaît dans l’image. Pouvez-vous le faire dans les plus brefs délais?

Ce défi indique l’heure aujourd’hui sur les réseaux sociaux et il suffit de porter la bonne attention pour trouver la solution. Ce viral fait partie du grand sac à dos que nous vous apportons Depor pour faire fonctionner la machine mentale en ces jours difficiles de la période pré-Noël, la saison du rétablissement de l’espoir parmi des millions d’utilisateurs du monde.

Maintenant, de quoi parle ce nouveau virus qui apparaît dans les lignes suivantes? Jetez un coup d’œil à l’image qui accompagne cette note et résolvez: où est Maggie, la fille d’Homère, qui présente ce défi visuel qui secoue les réseaux sociaux? Inspectez soigneusement l’image pour trouver la réponse.

Image virale

Vérifiez cette image que nous vous montrons ci-dessous et qui a compliqué plus d’un utilisateur de réseaux sociaux. Que dois-je faire? Regardez intensément et trouvez la dernière fille d’Homère. Pour vous aider, vérifiez les bords de la composition.

Solution: voici Maggie, la fille d’Homer Simpson. (La diffusion)

On vous dit que ce viral n’arrive pas à être résolu comme ça par les utilisateurs des réseaux sociaux. Nous comprenons que 25 secondes sont écoulées, alors nous vous laissons courir la minute. Pouvez-vous trouver la solution? Avez-vous vu l’image ci-dessus? L’avez-vous vu complètement, soigneusement, élément par élément, détail par détail et avec le calme nécessaire pour que vous trouviez la réponse?

Si vous ne faites pas partie de ce groupe de «génies» qui ont réussi à résoudre le défi, nous vous montrerons la solution. Ce défi viral donne l’heure aux utilisateurs des réseaux sociaux en Espagne, en Argentine, au Pérou, en Colombie et au Mexique, parmi d’autres pays hispanophones où beaucoup l’ont trouvé trop compliqué, d’autres ont pu le résoudre.

Solution virale

Aussi. Le temps déterminé s’est écoulé et vous n’avez pas trouvé la solution. Et que va-t-il se passer maintenant? Vous vous êtes sûrement posé la question, mais n’ayez crainte, qu’ici nous ne vous compliquons pas seulement avec ces types de défis, mais nous les résolvons également pour que vous vous rendiez compte que ce n’était pas aussi difficile que vous le pensiez, que vous devez travailler davantage votre esprit et donc défier à tes amis.

Pouvez-vous voir Maggie, la fille d’Homer Simpson, dans cette image virale? (La diffusion)

Qu’as-tu pensé du viral? At-il répondu à vos attentes? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à vous conformer. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

