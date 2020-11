Faites attention à ce qui suit défi viral partagé dans Facebook, car cela a donné le vertige à des millions d’utilisateurs lors de la recherche du mot demandé. Oserez-vous participer? Il résout l’un des tests qui a inquiété de nombreux internautes en période de pandémie, en raison du COVID-19. Prenez votre loupe, un chronomètre et essayez de résoudre ce puzzle de mots que nous vous présentons. Le défi est déjà viral sur Facebook et d’autres réseaux sociaux à travers le monde.

S’il est vrai qu’aujourd’hui il y a plusieurs défis dans les réseaux sociaux qui sont devenus viraux, il y en a un en particulier qui a attiré beaucoup d’attention de la part des internautes. Le défi en question est aussi simple que de trouver un mot dans une soupe à l’alphabet, et aussi difficile que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Le motif? Laissez l’image «parler» d’elle-même.

Tout ce que vous avez à faire est de trouver le mot ‘DOG’ (chien en anglais) en moins de 15 secondes, seulement pour ce faire, vous devez d’abord dessiner 98 lettres. Les élèves n’ont que les lettres «D», «O» et «G», de sorte que le niveau de difficulté commence déjà à être évident. Les utilisateurs du Mexique, des États-Unis et d’Espagne ont constaté à quel point ce défi peut être difficile, au point de se sentir étourdi.

IMAGE COMPLÈTE

Maintenant, avant de vous montrer l’image complète afin que vous puissiez tester votre perception, il vaut la peine de dire que comme dans toutes les recherches de mots, les mots peuvent être trouvés dans toutes les directions: horizontale, verticale et diagonale, nous vous recommandons donc ouvrez grand les yeux pour pouvoir surmonter ce défi viral. Prêt? Vous avez 15 secondes.

Facebook viral: trouvez le mot «chien» en moins de 30 secondes. (Photo: capture)

Comme vous pouvez le voir sur l’image, le défi n’est pas vraiment aussi simple que vous le pensiez. Mais allez, nous vous faisons confiance et nous croyons en vos capacités. Avez-vous besoin de plus de temps? Allez-y et cherchez ce mot, mais essayez de vous dépêcher. Maintenant, si vous ne le trouvez pas, nous vous montrons ci-dessous la solution à ce défi visuel brutal.

SOLUTION DE DÉFI

Rien pour le moment? Jusque-là, les 30 secondes auraient dû s’écouler. Votre temps était-il court? Silencieux. C’est tout à fait normal, car ces défis nécessitent beaucoup de temps et de patience pour être résolus. Si vous ne faisiez pas partie du groupe restreint de génies qui ont réussi à relever ce défi, ne vous inquiétez pas, nous vous invitons à voir la solution et à la partager avec vos amis.

Solution: regardez où le mot «CHIEN» était caché dans l’image. (Photo: Facebook / Capture)

Qu’avez-vous pensé du défi? Était-ce facile à résoudre? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

