Mis à jour le 12/05/2020 à 08:34

Êtes-vous prêt pour un défi de cette taille? Attention, il ne convient pas à tout le monde. Noël approche à grands pas et, à cette occasion, nous vous présentons un défi qui a à voir avec cette fête et qui raconte l’heure en Facebook et sur d’autres réseaux sociaux.

Dans Depor, Bon nombre des défis visuels – ou des défis qui deviennent rapidement viraux – que nous vous apportons sont la sensation du moment à la fois sur les réseaux sociaux et d’autres types de médias pour apaiser ces jours avant Noël et qu’ils envisagent la fin – nous ne savons pas si c’est le prochain – d’une pandémie.

Qu’est-ce que je dois faire? Trouvez ces couronnes sans arc. C’est simple? Oui, il n’y a qu’un petit détail, et c’est qu’ils sont cachés parmi plusieurs qui – malheureusement – compliquent tout. Cependant, il existe un moyen de le différencier et voici le défi: trouver et différencier les détails n’a jamais été aussi difficile, car cela mettra à l’épreuve votre vision. N’oubliez pas, temps limité. Oserez-vous le faire? Avant.

Image virale

C’est l’image qui plane sur les réseaux sociaux et qui suscite toutes sortes de réactions chez les utilisateurs qui cherchent à se distraire un peu en ces temps difficiles dus à la pandémie. Ces couronnes de Noël sont dispersées et peu peuvent les localiser rapidement.

Pouvez-vous trouver les couronnes sans l’arc dans ce défi visuel de Noël qui le brise en réseaux? (Televisa)

Qu’est-il arrivé? N’avez-vous pas pu le faire? Ne vous inquiétez pas et ne vous sentez pas mal. C’est tout à fait normal, car ces défis nécessitent beaucoup de temps et de patience pour être résolus. Si vous ne faisiez pas partie du groupe restreint de génies qui ont réussi à relever ce défi, ne vous inquiétez pas, nous vous invitons à voir la solution et à la partager avec vos amis.

Solution virale

Comme vous pouvez bien le voir dans la solution de ce défi viral en Facebook, les couronnes en question étaient cachées dans différentes parties de l’image. Sans aucun doute, celui qui a conçu ce défi visuel l’a fait pour que vous puissiez passer votre temps à tester vos capacités mentales et vos capacités de perception à tout moment. Cependant, ils disent bien que rien n’est impossible.

Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous demandons de consulter notre galerie, vous y trouverez cette solution que vous n’avez peut-être pas prise en considération et qui vous donne maintenant un mal de tête que vous n’aviez pas l’intention.

Qu’as-tu pensé du viral? At-il répondu à vos attentes? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à vous conformer. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

