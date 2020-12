Mis à jour le 12/11/2020 à 23:15 PM

Ces énigmes Internet ont brisé la tête d’un grand nombre d’internautes qui cherchent ensemble la solution aux différents défis partagés au quotidien par les réseaux aujourd’hui. Pouvez-vous trouver le lézard en moins de 30 secondes? Osez le découvrir. Cependant, ce qui suit nécessite une grande compétence. Pendant la pandémie COVID-19, diverses personnes ont trouvé une forme de divertissement dans le défis viraux en ligne.

PLUS: Trouvez le lapin caché en prenant un bain de soleil sur l’image [FOTO]

Les internautes de pays comme les États-Unis, l’Espagne ou le Mexique commentent la complexité du défi et partagent pour que d’autres trouvent l’animal. Cependant, en raison de l’énorme quantité de végétation, la tâche devient une mission impossible, bien que certains luttent pour localiser le reptile.

Dans l’image, vous pouvez voir un terrarium, qui est similaire à un aquarium mais sert à imiter l’environnement où les lézards ou les serpents vivent en plein air. L’utilisateur @ Jimmy_23 a téléchargé la photo suivante sur son compte Reddit, mettant ses amis au défi de placer son animal au milieu de toutes les branches et feuilles. Un défi de haut niveau.

IMAGE COMPLÈTE

Comme dans leur habitat naturel, les lézards ont un système de camouflage qui leur permet de se cacher des prédateurs ou sert également d ‘«arme» pour traquer leurs proies sans être détectés. Dans ce cas, cet outil favorise notre ami caché, qu’il faut trouver. Un vrai défi qui teste notre capacité visuelle. Osez le résoudre. Ce n’est pas facile, mais ce n’est pas impossible non plus.

Trouvez le lézard caché parmi les feuilles et les branches de l’image. (Photo: Facebook)

Les défis visuels ne sont pas faciles à résoudre, surtout lorsque vous n’avez pas beaucoup de pratique. Cela demande beaucoup de concentration. Si vous ne l’avez pas terminé, ne vous inquiétez pas, avec plus de concentration et d’analyse, vous y parviendrez. D’un autre côté, si vous avez réussi à les distinguer de l’ensemble du paysage, vous faites partie d’un groupe restreint de personnes qui ont développé des compétences visuelles.

SOLUTION DE DÉFI

Le lézard était situé dans la partie supérieure droite du terrarium, caché derrière une branche. Seule la partie centrale de son corps peut être vue, car sa tête est cachée par un morceau de bois en position diagonale. Un emplacement stratégique difficile à apprécier à l’œil nu.

Solution: voyez où se trouvait le lézard caché. (Photo: Facebook / Capture)

Avez-vous aimé le défi? Cela a-t-il été très facile pour vous? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

Dog stars dans la meilleure version de «Il m’a regardé et j’ai regardé son défi» et c’est viral. (Vidéo: TikTok)