NEW YORK (AP) Jacob deGrom a apporté son A-game et a été largement aidé par ses coéquipiers des Mets lors d’un affrontement contre un autre as de NL East.

Philadelphie n’a jamais vraiment donné une chance à Aaron Nola.

DeGrom a retiré 12 retraits en sept manches, Nola a été déçu par une défense terne et New York a continué avec ses 17 meilleurs coups sûrs de la saison lors d’une victoire de 14-1 contre les Phillies dimanche.

Pete Alonso a réussi deux circuits, Jeff McNeil a frappé son premier tir de la saison, et Brandon Nimmo et Wilson Ramos sont également allés en profondeur pour les Mets, qui en ont remporté quatre sur cinq. Dominic Smith a réussi quatre coups sûrs en carrière, égalé un record de franchise avec trois doubles et en a conduit trois.

DeGrom (3-1) a accordé trois coups sûrs et deux marches tout en abaissant son ERA à 1,69. À trois semaines de la fin de cette saison régulière écourtée par une pandémie, le double vainqueur du NL Cy Young Award en titre est un candidat de choix pour un triplé dans un champ qui comprend également Yu Darvish des Cubs et Max Fried des Braves.

«J’ai dit que presque chaque année, c’est un de mes objectifs personnels, a déclaré deGrom. «Gagner deux de suite, honnêtement, ne donne même pas vraiment l’impression que c’est coulé. … j’ai préparé cette intersaison et cet été avec cet objectif en tête. ”

Brad Brach et Chasen Shreve ont éliminé le quatre frappeur de New York.

McNeil et Alonso se sont connectés au large de Nola, mais le reste des dégâts de New York contre l’as des Phillies a été aidé par des erreurs défensives.

Le voltigeur central Adam Haseley s’est retourné contre le doublé RBI de la première manche de Smith, et le joueur de troisième but Alec Bohm a bâclé un compte rendu qui a mis en place le simple de deux points d’Andres Gimenez au quatrième. Le joueur de premier but Rhys Hoskins a botté le soleur durement touché de Robinson Cano au cinquième, permettant à Michael Conforto de marquer dès le deuxième. Bohm et Hoskins ont reçu des erreurs.

Nola (4-3) a été accusé de trois points mérités et de six au total en 5 1/3 de manches. Il a retiré 10, a marché un et a accordé huit coups sûrs.

«Peut-être que les seuls points qu’il aurait dû abandonner étaient les deux circuits en solo, a dit le gérant Joe Girardi.

Andrew Knapp a frappé son premier circuit de la saison hors deGrom dans le deuxième. Le receveur de secours des Phillies atteint .462 cette saison en 14 matchs.

Le défenseur gauche des Phillies, Andrew McCutchen, a ajouté une autre erreur dans le huitième, prenant un mauvais parcours sur le flyball de Luis Guillorme qui est allé pour un double de deux points, règle de base.

«Nous n’avons pas bien joué aujourd’hui, c’était la ligne du bas, a dit Girardi. Et nous devons bien jouer demain et trouver un moyen de gagner. ”

Philadelphie a perdu deux matchs consécutifs après avoir remporté 10 de 11 matchs et est à seulement 1 1/2 matchs devant les Mets pour la deuxième place dans la NL East.

«Je sais que cette équipe a la capacité de se déchirer, a dit Alonso.

Alonso a frappé son neuvième circuit de la saison face au deuxième pont contre Nola en deuxième manche et a ajouté un tir de deux points contre Blake Parker en huitième. Le slugger effondré a également doublé après être entré dans le jeu en atteignant 0,210. Il a disputé quatre circuits lors de ses quatre derniers matchs.

Nimmo et Conforto ont eu trois coups sûrs chacun. Ramos a retiré quatre balles avant de frapper un tir en solo de Parker en huitième.

ACE OFF

C’était juste la deuxième fois que deGrom et Nola s’affrontaient. L’autre était en 2018, lorsque deGrom est parti après une manche à son retour de la liste des blessés.

DeGrom a induit 35 bouffées, correspondant le plus à un lanceur dans un match depuis au moins 2008, selon MLB.com. Les autres étaient Danny Duffy de Kansas City en 2016 et Clayton Kershaw des Dodgers en 2015.

«Il est électrique, a dit Alonso. «La façon dont le ballon semble hors de sa main est différente. Il n’y a personne que j’ai vu qui ressemble à Jake. ”

FUIR

Bryce Harper a pris le terrain avec une coupe de cheveux fraîche et des jambes fraîches une nuit après avoir été éjecté en se disputant un appel juste samedi soir. Les cheveux de Harper étaient descendus jusqu’aux épaules tout au long de la saison, mais il s’était fait enlever plusieurs centimètres dans les 14 heures entre la fin du match de samedi et le premier lancer de dimanche.

Harper a aligné un simple de la première manche sur deGrom et a rapidement volé les deuxième et troisième buts. Harper a sept bases volées cette saison.

Le cogneur de 330 millions de dollars a terminé 1 pour 2 avec une marche avant d’être remplacé tard dans l’éruption.

ÉCUREUIL VOLANT

McNeil a débuté le sixième avec son premier circuit un an après avoir frappé 23 lors d’une saison All-Star. McNeil était l’un des trois frappeurs qualifiés sans circuit en 2020 à s’inscrire dimanche, avec les Cardinals Kolten Wong et les Royals Adalberto Mondesi.

Les coéquipiers ont ignoré McNeil quand il est retourné à l’abri – une farce habituellement réservée aux recrues après leur première explosion de la ligue. Ils se sont cassés quelques secondes après son retour et ont assailli le jeune homme de 28 ans.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Phillies: OF Jay Bruce (souche du quadriceps gauche) et CF Roman Quinn (protocole de commotion cérébrale) ont tous deux été ajoutés à la liste des blessés. OF Kyle Garlick et RHP Mauricio Llovera ont été appelés. Llovera a fait ses débuts dans la grande ligue et a chargé les bases à deux reprises. Il a échappé à l’embouteillage au septième, mais pas au huitième. … Philadelphie a ajouté C Henri Lartigue, 3B Luke Williams et LHP Jeff Singer à leur groupe de 60 joueurs.

Mets: RHP Robert Gsellman a été retiré de la rotation et remis dans l’enclos des relevés. Le RHP Michael Wacha débutera mardi contre Baltimore. … Le RHP Franklyn Kilome a été placé sur la liste des blessés de 10 jours avec un ongle fendu rétroactif au 2 septembre.

SUIVANT

Phillies RHP Zack Wheeler (4-0, 2.20) fait son deuxième départ contre son ancienne équipe et premier au Citi Field dans la finale de cette série de quatre matchs. Les Mets contreront avec la recrue du LHP David Peterson (4-1, 3.03).

