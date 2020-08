Dell Loy Hansen, propriétaire des clubs de football de l’Utah, Real Salt Lake, Utah Royals FC et Real Monarchs, prend un congé alors que la MLS, la NWSL et l’USL lancent et enquêtent sur des allégations de commentaires racistes pendant son mandat de propriétaire.

“Alors que la MLS et la NWSL commencent leurs enquêtes, Utah Soccer assurera une coopération totale, y compris en cherchant à répondre à toutes les questions que les ligues pourraient avoir sur les déclarations faites par M. Hansen concernant les boycotts d’athlètes et les allégations dans un article qui en résulte”, indique le communiqué. ” En tant qu’organisation, notre priorité est nos employés, nos équipes, nos joueurs et nos fans, et M. Hansen en particulier se soucie profondément de chacune de ces personnes qui travaillent si dur pour faire d’Utah Soccer le succès qu’il est.

«Pendant la durée de ces enquêtes, et jusqu’à nouvel ordre, M. Hansen prendra un congé de toutes les opérations de RSL, URFC et Monarchs. Le Soccer Executive Group existant à Utah Soccer assumera toute la gestion de l’organisation. »

Hansen a déclaré qu’il se sentait “manqué de respect” après que les joueurs du Real Salt Lake aient choisi de ne pas jouer dans le match prévu de mercredi pour protester contre la fusillade de Jacob Blake par la police à Kenosha, Wisconsin.

“Tout ce que je peux dire, c’est qu’ils ont soutenu d’autres questions au niveau national; ils n’ont manifestement pas soutenu notre ville ou notre organisation”, a déclaré Hansen mercredi. “C’est un moment de tristesse. C’est comme si quelqu’un t’a poignardé et que tu essayes de trouver un moyen de sortir le couteau et d’avancer. C’est ce que l’on ressent. Le manque de respect est profond pour moi personnellement.”

Plus tard dans la journée, . a rapporté une série d’allégations selon lesquelles Hansen avait fait à plusieurs reprises des commentaires racistes en présence d’employés de l’équipe. Le MLS et le NWSL ont annoncé qu’ils ouvriraient des enquêtes sur la véracité de ces accusations.