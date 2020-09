La chute a été aussi rapide qu’inévitable. À partir du moment où Dell Loy Hansen est passé sur les ondes (les siens) jeudi matin dernier, ses jours en tant que propriétaire de la MLS, de l’USL et de la NWSL ont été comptés. Quand il a critiqué les joueurs du Real Salt Lake pour avoir manifesté pacifiquement, a menacé d’autres employés de l’Utah Soccer Holdings et a remis en question son propre engagement à continuer de financer l’équipe de la MLS, son mandat et sa légitimité en tant que gérant de trois équipes de football américaines ont été endommagés à sa fondation.

Quelques heures plus tard, il a été anéanti. Ses premiers commentaires étaient si accablants et autodestructeurs qu’ils ont encouragé les autres avec des informations plus ruineuses à se manifester. Hansen avait déjà la réputation d’être un tyran et un canon lâche. Mais les commentaires, épithètes et comportements racistes décrits par d’anciens joueurs et employés dans des articles ultérieurs publiés par . et KSTU Fox 13 de Salt Lake City l’ont emmené dans le hall de l’infamie des propriétaires aux côtés de Donald Sterling et Marge Schott.

Jeudi soir, le MLS exprimait sa «profonde préoccupation», promettant une «tolérance zéro» et une enquête immédiate. Moins de 48 heures plus tard, on a appris que Hansen mettait en vente les trois équipes, ainsi que le stade Rio Tinto et le centre d’entraînement de l’organisation.

«Après une réflexion approfondie et une introspection, ma femme Julie et moi convenons que la meilleure façon d’avancer pour la famille Real Salt Lake est d’acquérir une nouvelle propriété et une vision rafraîchie», a déclaré Hansen.

Chris Nicoll / USA Today Sports

Il y avait beaucoup plus dans la déclaration de Hansen, mais concentrons-nous sur les adjectifs décrivant son successeur idéal: «nouveau» et «rafraîchi». Il s’est trompé sur une tonne, mais il est sur quelque chose là-bas. Neuf et rafraîchi, au lieu de démodé et poussiéreux. Nouveau et rafraîchi, plutôt qu’archaïque et régressif. Peut-être qu’aucune qualité n’est plus importante chez un propriétaire de football américain que celles-ci. Et il semble qu’il n’y ait pas de ligue dans laquelle ces attributs comptent plus que la MLS.

Toutes les ligues masculines majeures sont confrontées à ces temps déroutants et souvent polarisants (la NWSL et la WNBA sont bien en avance sur plusieurs fronts). Il y a inévitablement une certaine tension lorsqu’ils essaient de satisfaire des traditions et des circonscriptions concurrentes, des propriétaires milliardaires aux joueurs et aux clients payants qui reflètent un électorat fracturé. Dans la NFL, la NBA, la LNH et la MLB, les relations entre ces éléments sont vraiment complexes, que ce soit à cause de stéréotypes sportifs persistants, de l’attrait plus large de la ligue, d’un manque de représentation minoritaire parmi une ou plusieurs de ces cohortes, de pressions financières ou autres. raison. En MLS, qui en est à sa 25e saison et donc beaucoup plus jeune que les autres, les failles ne sont pas si larges. Par rapport au reste, sans parler des principaux sports universitaires, la MLS est une ligue progressive.

Les raisons font partie de l’ADN du football américain. Le football est le jeu mondial, donc le suivre, le jouer ou même diriger un club nécessite une perspective globale. Avec cela, une appréciation (ou au moins une acceptation de) la diversité devrait suivre. Dans un pays de plus en plus composé de tant de personnes d’origine étrangère, le football représente à la fois un lien avec une ancienne maison et un chemin vers un lien commun avec de nouveaux voisins. Et parce qu’il a pris du retard par rapport aux quatre autres sports d’équipe masculins majeurs pendant si longtemps, le football américain a assumé un placage de contre-culture. C’était underground, contrarian et tribal – peut-être même hipster. Les gens attirés par ce genre de passe-temps sont plus susceptibles d’être ouverts d’esprit ou moins désuets et poussiéreux.

Gracieuseté de MLS

Les preuves sont partout. Ce n’est pas un hasard si la MLS a été la première des cinq ligues masculines à avoir un athlète actif et ouvertement gay – Robbie Rogers en 2013 – ou qu’elle a figuré plus que les quatre autres circuits combinés (deux joueurs contre un en NBA). C’est une ligue qui emploie des joueurs du monde entier, qui parlent différentes langues et sont issus de différentes ethnies. La finale de la Coupe MLS de la saison dernière comprenait des hommes de 18 pays. Et ces hommes ont hâte de parler. Cette saison, en réponse aux protestations et aux conversations à l’échelle nationale concernant le racisme systémique, certains joueurs de la MLS ont formé Black Players for Change, une association avec laquelle les propriétaires de la ligue ont déjà promis de se rencontrer. L’année dernière, l’ancien milieu de terrain de l’équipe nationale américaine et capitaine de l’Union de Philadelphie Alejandro Bedoya a crié: «Hé, Congrès, fais quelque chose maintenant! Mettre fin à la violence armée », dans un microphone sur le terrain à Washington, DC Non seulement il n’a pas été sanctionné, mais il a été nommé joueur de la semaine de la ligue.

Et si vous pensez que les employés ne resteront probablement pas silencieux, attendez d’avoir une charge de fans. Les drapeaux arc-en-ciel flottent dans les sections des supporters même lorsque ce n’est pas la soirée de la fierté, tout comme les bannières accueillant et célébrant les joueurs étrangers et les immigrants. Cela dit quelque chose que les symboles et les slogans progressistes, inclusifs ou antifascistes sont des vues courantes dans les stades de la MLS. Cela dit quelque chose de plus auquel plusieurs clubs se sont joints (les capitaines des Seattle Sounders et Portland Timbers ont échangé des fanions lisant «antifasciste» et «antiraciste» avant un match la saison dernière), et il est carrément étonnant qu’après avoir interdit le « Iron Front ”dans le cadre de son interdiction des déclarations politiques dans les tribunes, la ligue a reculé l’automne dernier et a accepté d’autoriser le symbole.

Diego Diaz / Icon Sportswire / .

Il y a certainement des exceptions à cela, à la fois sur le terrain et en dehors (demandez à Reggie Cannon). Il y a aussi une diversité parmi les joueurs et les fans de la MLS. Mais en général, par rapport à la NFL, la NBA, la LNH et la MLB, il se passe beaucoup de choses en MLS – parce que c’est du football, parce que ses fans sont plus jeunes et parce que son bassin de joueurs est si diversifié et si fréquenté – c’est difficile à imaginer se passe dans des ligues masculines plus établies. En moyenne, MLS est un peu plus radical et un peu plus tolérant. La plupart des clubs le comprennent, que ce soit DC United qui travaillait avec la Barra Brava à la fin des années 1990 pour aider à la revente en espèces de billets le jour du match, ou Orlando City installant une section arc-en-ciel de 49 sièges pour honorer les victimes du 2016. Prise de vue en boîte de nuit Pulse. La conversation et les circonscriptions dans MLS sont juste un peu différentes.

Le problème de Hansen, entre autres, était qu’il ne comprenait pas cela. Il n’a jamais compris ce que signifie se rapporter à ces employés ou clients. Les anciennes façons de voir le monde et les anciennes façons de s’exprimer ne sont pas nécessairement liées à la nouvelle Amérique qui joue et regarde la MLS. Posséder un club MLS et accepter de faire partie de cette nouvelle Amérique ou au moins d’essayer de faire des affaires avec cette nouvelle Amérique signifie que vous devez le respecter.

Il y a deux façons de faire cela.

Il reste une ironie significative que Rogers, le premier athlète gay actif dans les principaux sports d’équipe masculins américains, ait joué pour un club appartenant à quelqu’un qui est bien connu pour faire des dons d’argent à des organismes de bienfaisance et à des organisations ayant des sentiments anti-LGBTQ. Les croyances politiques et religieuses de Phil Anschutz tournent fort vers la droite et ne seraient probablement pas les bienvenues dans de nombreux vestiaires ou groupes de supporters du MLS. Pourtant, Rogers se sentait suffisamment à l’aise au LA Galaxy pour sortir et continuer à jouer. C’est un signe que le Galaxy, bien que détenu par Anschutz, était libre de fonctionner indépendamment de ses opinions personnelles et d’une manière plus proche de celle du football américain.

Dans une salle de conférence remplie de milliardaires, il y aura des conservateurs convaincus. Et il n’est pas difficile de trouver des propriétaires de MLS qui ont donné de l’argent à des politiciens conservateurs. Mais dans l’ensemble, ces propriétaires semblent être disposés à permettre à leurs équipes, et à la ligue dans son ensemble, de s’inspirer de leurs circonscriptions plutôt que de la propriété. Si vous n’allez pas prendre un drapeau et diriger par l’avant (c’est dans un sens), il est préférable de rester sur le côté et de faire ce qui est le mieux pour votre entreprise (c’est l’inverse). Hansen n’avait aucun respect pour les Noirs ou pour les droits et l’humanité de ses employés. Il ne pouvait tout simplement pas y arriver.

Maintenant, Real Salt Lake, les Utah Royals de la NWSL, les Real Monarchs de l’USL et toutes les infrastructures et biens immobiliers associés sont à vendre. Quiconque est intéressé à les acheter fera sûrement son devoir de diligence sur les trois équipes et tout ce qui va avec. Mais ils doivent savoir que ce n’est pas tout ce qu’ils achètent. La chute de Hansen montre clairement que l’achat dans la MLS – dans le football américain – signifie embrasser ou du moins tolérer tranquillement la culture progressiste qui l’accompagne.