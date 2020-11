le Real Madrid, qui clôt le classement du groupe B de la Ligue des champions avec un seul point ajouté en deux matches, est obligé de décrocher la première victoire demain pour ne pas avoir beaucoup plus compliqué son passage à la phase suivante de la compétition. Zinedine Zidane est conscient de l’importance de l’affrontement contre l’Inter Milan, qui n’a pas encore gagné, et en a clairement parlé “une finale” pour votre équipe. L’entraîneur français a exclu lors de la conférence de presse de la précédente qu’il a vue mettre votre avenir en danger si les blancs ne réorientent pas la dynamique en Europe.

11/02/2020

À 14:27 CET

“Nous connaissons très bien nos adversaires. Ce sera un match difficile, car l’Inter est une bonne équipe qui joue bien au football et qui est très forte physiquement. Ce sera un match difficile. Pour nous, c’est une finale et nous le prenons de cette façon. Il faut ajouter les trois points “, expliquait-il dans un premier temps. A la tête de l’Inter se trouve un de ses amis, Conte,” notre relation est très bonne même si nous n’avons pas de contact quotidien “, a-t-il rappelé.

Le sélectionneur français a ensuite voulu nuancer ses premiers mots, rappelant que «on sait qu’on a une finale demain; mais à Madrid c’est une finale tous les jours, chaque match … On le sait. Il faut se concentrer sur ce qu’on doit faire et on va pour le trois points”.

Le Madrid-Inter de demain laissera le perdant très touché et s’il s’agissait des blancs, le débat sur la continuité du Français sur le banc s’ouvrirait à nouveau. Zidane n’a pas hésité à déclarer catégoriquement que «Je ne pense pas à mon avenir sur le banc. Je pense au jeu, au positif … Nous nous concentrons sur ce que nous devons et préparons le jeu dans les moindres détails ».

Zidane a rappelé à quel point la Ligue des champions est compliquée, où la moindre erreur paie cher. “Le football en général rattrape son retard, il n’y a plus de petites équipes. Le football est plus beau, mais plus difficile. Tout le monde peut battre n’importe qui. Par conséquent, chaque fois que nous gagnons ou ajoutons nous devons être heureux”, at-il admis. Cependant, il a voulu nier que l’équipe madrilène perd sa hiérarchie en Europe. “Je ne sais pas… L’année dernière, nous n’avons pas remporté la Ligue des champions, mais dans notre esprit, nous voulons la récupérer. C’est difficile, compliqué, nous devrons mener de nombreuses batailles et guerres, mais nous essaierons. “

L’entraîneur madrilène a enfin parlé de Hazard et de la satisfaction qu’il a pour le retour du Belge dans l’équipe, le rôle de Modric. “Il nous a beaucoup donné et il continuera à nous en donner beaucoup”, a-t-il avancé bien qu’il n’ait pas garanti le titre croate demain.