La ‘guerre’ entre Novak Djokovic Oui Raphael Nadal s’étend au-delà des pentes. Nole et Rafa ont une relation cordiale, mais leurs motivations et leurs priorités sont loin d’être les mêmes. Cet écart entre les deux était à nouveau évident lors de la Masters Cup, où les deux ont été interrogés sur leur préférences au format Grand Chelem, Y Djokovic s’est distingué de ce que Nadal avait choisi il y a des heures.

«Cela prend tellement de temps que la vérité est que je ne pense pas qu’il y ait une chance que cela change. Je suis en faveur de trois sets joués dans tous les tournois«Djokovic a assuré lors d’une conférence de presse, après avoir battu Diego Schwartzman à ses débuts en finale de l’ATP.

«Je pense que nous avons assez de tournois et de matches, avec onze mois de compétition, du 1er janvier à fin novembre. Je ne vois aucune raison de jouer au meilleur des cinq, mis à part le fait que c’est quelque chose d’historique », a déclaré le Serbe, qui a terminé son discours. “Nous devons maintenir la tradition, mais explorer certains changements, comme jouer moins de sets, changer le système de score ou le calendrier.”

Rafa, cinq sets

Nadal, contrairement à Djokovic, avait répondu par une réponse favorable au maintien du format de cinq sets dans le Grand Chelem, ce qui en plus d’être un continuiste, le favorise en raison de son style de jeu. «Je suis contre la suppression des cinq sets au Grand Chelem. Cela fait partie de l’histoire de notre sport. Jouer cinq sets implique d’être plus solide plus longtemps, d’être plus fort physiquement et mentalement », a soutenu Rafa, en faveur du maintien de cette différence de durée entre les quatre meilleurs tournois du calendrier et les autres.