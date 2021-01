Moussa Dembélé, si rien n’est tordu, il sera le nouvel attaquant du Athlète de Madrid avant cette dernière ligne droite de la saison. L’attaquant français de 24 ans sera le remplaçant de Diego Costa dans le modèle Diego Pablo Simeone et ce sera le concours de Luis Suarez sur le front de l’attaque. Pour l’attaquant français, qui n’est pas dans le meilleur moment de sa carrière, l’ombre de près d’une dizaine de 9 qui a eu à son service le Cholo et qu’ils n’ont pas fini de cailler. Dembélé devra arriver et démolir ce mur qui semble insurmontable pour les attaquants qui portent l’élastique rouge et blanc.

À côté de la décennie de Simeone dans le Athlète de MadridSous ses directives, une multitude d’avants et très diversifiés sont passés, bien que tous avec la même responsabilité essentielle: le but. Grand, petit, physique, technique, rapide, fort … Cholo a tout eu. Il a tout essayé. Avec un ou deux attaquants, l’un plus décalé que l’autre, un autre qui revient au groupe … Mais pour une raison étrange, aucun attaquant ne finit par se cailler avec la rojiblanca, personne n’atteint une certaine stabilité et une propriété indéniable. Quelque chose se passe avec 9.

Sans aller plus loin, même sur le gabarit de matelas, vous trouverez Ivan Saponjic. L’Atlético de Madrid a signé le Serbe à l’été 2019 de la Benfica. C’était un projet d’avenir qui n’a pas été construit. L’attaquant de 1,90 et 23 ans n’a disputé que cinq matchs en un an et demi au club et n’a jamais commencé comme partant avec le maillot rouge et blanc. Jamais. Il n’a pas encore joué dans la ligue cette saison et la saison dernière, il a joué deux matchs dans lesquels il est apparu dans les deux à 88 ′. Entre trois matchs de coupe, il ajoute un peu plus de 100 minutes. Zéro objectif.

Alvaro Morata Il n’était pas non plus incapable de gagner la vitole de titularísimo dans la saison et demie qui était dans le Athlétique de Madrid. 22 buts à son actif en 61 matchs pour les rojiblancos. La possibilité d’apporter Luis Suarez et l’intérêt de la Juventus a conduit à la vente de l’attaquant malgré son impact sur le club. Son harmonie avec Simeone n’a jamais été la meilleure pendant ce laps de temps au Wanda Metropolitano.

Un peu plus en arrière, Nikola Kalinic. Le Croate a été une autre dépense importante à l’été 2018. Il a été signé pour être dans l’ombre de Griezmann et Diego Costa cette saison-là, bien qu’en janvier, le club finisse par signer Morata en raison de la faible performance de l’attaquant. Il n’a disputé que 24 matchs cette saison 18/19 au cours desquels il a signé quatre buts.

Échecs mis en évidence

Deux joueurs d’une coupe très similaire et qui finiraient par quitter la même année, à l’été 2018. Luciano Vietto et Kevin Gameiro ils n’ont pas fait l’histoire dans le Athlète de Madrid. Surtout le premier, l’Argentin, arrivé de Villarreal après une bonne saison avec le Submarine en échange d’environ 20 millions d’euros, a quitté l’Atlético trois ans plus tard après trois buts et deux affectations (Séville et Valence). Le Français a signé un bon score, avec 27 cibles, au cours des deux saisons, il était à Madrid. Mais il n’a pas fini de s’installer dans le titre: sur ses 82 matchs, il n’en a commencé que 45.

35 millions d’euros versés au Athlète de Madrid au Port pour le colombien Jackson Martinez après trois saisons sensationnelles au Portugal, dépassant vingt buts. Avec le rouge et le blanc, un autre fiasco. 22 matchs, 13 départs et seulement trois buts dans toutes les compétitions de la saison 15/16. Une saison plus tôt, le 14/15, deux flops en même temps: Mario Mandzukic et Raul Jimenez. Malgré les 20 buts du Croate cette année-là, il ne finirait pas de satisfaire Simeone et ferait plus tard une carrière à la Juventus. Le Mexicain n’a disputé que quatre matchs en tant que partant cette année-là. Il a terminé avec un seul but.