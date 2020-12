Mauvaise nouvelle pour Barcelone, une autre, Ousmane Dembélé a de nouveau été blessé. L’attaquant français ne gagne pas à l’agacement des blessures, juste au moment où il était dans son meilleur moment et qu’il semblait enfin parti, il a subi un nouveau revers. Le club du Barça a rapporté ce dimanche que le joueur, qui est entré dans la seconde moitié de la défaite contre Cadix, a terminé le match touché et après avoir fait des tests, ils ont déterminé que souffre “d’un allongement des ischio-jambiers de la cuisse droite”.

«Les tests effectués le dimanche 6 décembre au matin, ont montré que le premier coéquipier O. Dembélé a un étirement dans les ischio-jambiers de la cuisse droite. Il est faible et l’évolution marquera sa disponibilité», Précise le rapport médical publié par le Barça. La déclaration ne détermine pas combien de temps il restera en dehors du terrain, bien que le prochain match de Ligue des champions contre la Juventus, dans lequel les hommes de Koeman joueront pour la tête du groupe, sera sûrement perdu.

Est le Première blessure musculaire de Dembélé de la saison, qui s’ajoute à la liste des blessés dans laquelle figurent Piqué, Ansu Fati et Sergi Roberto. La vérité est que cette nouvelle a déséquilibré à la fois l’attaquant et le Barça, puisque des tirs verts commençaient à être vus dans la performance de l’attaquant français pour la première fois depuis son arrivée au club pour remplacer Neymar, lorsqu’il est parti pour Paris. Saint Germain.

Dembélé a ajouté quatre buts jusqu’à présent, trois en Ligue des champions et un en Ligue, et deux passes décisives, et Koeman a commencé à lui donner la continuité. Il était en forme, étant l’une des rares bonnes nouvelles pour ce Barça qui a rejoué ce jour-là à Cadix, dans un match à oublier et qui lui laisse 12 points de retard sur l’Atlético de Madrid. Ses options de Ligue ont été considérablement compliquées, et la perte des Français signifie un nouveau coup dur pour une équipe en chute libre.