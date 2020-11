La franchise “The Karate Kid” (1984) reste en vigueur aujourd’hui grâce à la série suite «Cobra Kai», qui après son arrivée sur Netflix est devenu un phénomène international. Bien qu’il ait été créé en 2018 sur YouTube Red, le géant du streaming a contribué à faire monter en flèche la popularité de la fiction avec William Zabka et Ralph Macchio.

«Cobra Kai» Il est situé 34 ans après les événements de “Le Karaté Kid” et voir le retour de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso devenir des adultes. Lawrence décide de rouvrir son ancien dojo pour enseigner le karaté aux adolescents et Larusso fait de même pour enseigner Miyagi-Do, ravivant ainsi leur rivalité du passé.

Bien que Johnny et Daniel soient les stars de la série, la vérité est que le véritable centre moral de «Cobra Kai» c’est Demetri. Le site «Screenrant» nous explique les raisons qui montrent que Demetri il est le véritable héros de l’histoire et des qualités qui le distinguent du reste de ses amis.

Gianni Decenzo incarne Demetri, un jeune étudiant qui est un ami de Miguel Díaz et un ancien ami d’Eli Moskowitz (également connu sous le nom de Hawk) (Photo: Netflix)

POURQUOI DEMETRI EST LE VÉRITABLE HÉROS “COBRA KAI”?

Demetri Il est un ami de Miguel Díaz et un ancien ami d’Eli Moskowitz (également connu sous le nom de Hawk). Il finit par rejoindre Miyagi-Do Karate dans la deuxième saison, devenant le troisième étudiant de la nouvelle génération de Miyagi-Do Karate.

Le personnage joué par Gianni Decenzo a joué un rôle essentiel dans «Cobra Kai» jusqu’à maintenant. En fait, il a été le centre moral de la série. Au début, il peut sembler que ce rôle serait pour Miguel ou Daniel, mais finalement ce ne fut pas le cas.

Le public pouvait voir que Miguel a commencé comme un lycéen innocent qui avait un problème avec les intimidateurs, mais Cobra Kai Cela l’a changé dans la seconde moitié de la saison 1 grâce à l’influence négative de Johnny sur lui. Miguel est de retour sur la bonne voie dans la saison 2, mais il ne devrait plus être considéré comme le centre moral de l’émission.

Johnny et Sam sont également des personnages qui ont beaucoup changé dans la série. Johnny essaie d’être une meilleure personne qu’avant, mais il ne fait pas vraiment de progrès significatifs dans son voyage jusqu’à la fin de la saison 1 quand il se rend compte de ce que la philosophie «No Thanks» de Cobra Kai lui a fait. à leurs étudiants. Dans le cas de Sam, c’est un personnage de bonne humeur qui a des problèmes avec Cobra Kai et le comportement de Miguel dans la saison 1, mais a commis un certain nombre d’erreurs notables au cours de la série.

Contrairement à Sam, Demetri est un personnage qui est toujours resté fidèle à ses principes. Sam n’a pas aimé la façon dont Aisha (Nicole Brown) a été traitée par ses amis, mais a décidé de ne rien faire, tandis que Demetri est un personnage qui est resté fidèle à qui elle est tout au long de la série.

Il n’a pas non plus honte de lui-même, comme il l’a démontré dans un épisode de la saison 2 lorsqu’il a présenté sa propre histoire de geek et Hawk’s devant plusieurs personnes. De plus, il pense que Cobra Kai a tort et que ses opinions n’ont pas changé.

Son fondement moral est resté solide tout au long de la série. On peut compter sur Demetri, bien plus que les autres personnages de «Cobra Kai», pour faire ce qu’il faut lorsqu’un dilemme moral se présente.

La troisième saison de «Cobra Kai» arrivera sur Netflix en janvier 2021 (Photo: Netflix)