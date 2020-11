TRIBUNAL

León, Chivas, Pumas et Cruz Azul se sont combinés pour apparaître 20 fois dans des finales de tournois courtes. Tout le monde, y compris The Machine, a réussi à remporter au moins un titre. The Guardians 2020 récompensera à nouveau l’une de ces institutions.

Le double champion

Après avoir disparu une décennie de la Première Division, León est revenu sur le Circuit Maximum dans l’Apertura 2012. Les émeraudes sont revenues avec une équipe qui a remporté les titres Apertura 2013 et Clausura 2014 sous la direction de Gustavo Matosas. Santos et Toluca ont été victimes de León lors de ces demi-finales.

Cruz Azul et Tigres, bourreaux de León

Tout n’a pas été un conte de fées pour León dans les tournois courts. La Fiera a atteint une autre paire de finales, mais Cruz Azul et Tigres l’ont exécuté dans ces séries respectives pour le titre. À l’hiver 97 et à la Clausura 2019, León a jeté América en demi-finale pour qualifier la série pour le titre.

Chivas et ses cinq finales

Guadalajara est une autre équipe qui est donnée pour surmonter la phase de demi-finale. Le troupeau a passé ce bloc cinq fois, remportant le titre de champion dans trois d’entre eux. En demi-finale, Chivas a déjà exécuté Morelia, Pumas, Toluca (2 fois) et América.

Pumas, le jamais préféré

Le University Club a atteint six finales dans l’histoire des tournois courts, en fait il est également très bon pour être champion, puisqu’il a à peine chuté dans 2 de ces six séries. Pour atteindre ces 6 finales, Pumas a été chargé dans la phase préliminaire de Cruz Azul, Atlas, Santos, Puebla, Chivas et América.

La Machine, précise en demi-finale

Depuis la création des tournois courts, Cruz Azul a réussi sept fois la phase des demi-finales. La Machine n’a aucun problème à accéder au duel de titre, les problèmes viennent plus tard. En demi-finale, Cruz Azul a déjà botté Atlante (deux fois), América, San Luis, Morelia, Santos et Monterrey.

Ambriz, Vuce et Siboldi avec expérience

Ignacio Ambriz, Víctor Manuel Vucetich et Robert Dante Siboldi ont déjà réussi à passer la phase des demi-finales dans des tournois courts. Ambriz l’a fait avec León, Vucetich l’a fait avec Monterrey, Pachuca et Querétaro.