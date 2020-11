Mis à jour le 19/11/2020 à 18:15

Demi Lovato a surpris ses plus de 93 millions d’abonnés sur Instagram après avoir montré son changement de look le plus récent et radical, qu’elle souhaitait documenter dans certains articles qu’elle vient de partager sur ce réseau social.

Dans un premier post, l’ancienne fille de Disney a placé une image dans laquelle Il apparaît par derrière, ramassant les petits cheveux longs qui restent avec ses mains et montrant que toute la partie de son cou est rasée. À côté de la photo, il a écrit: “J’ai fait une chose …”.

Dans le deuxième post, Demi Lovato montre le résultat de la coupe et sa nouvelle couleur de cheveux dans des tons dorés avec la technique de balayage. «Nouveau, nouveau», a-t-elle écrit avec les trois photographies qui accompagnent le message et dans lesquelles elle mentionne chacune des personnes qui l’ont aidée à faire le changement.

Les deux publications de Demi Lovato totalisent jusqu’à présent plus de 3,5 millions de «j’aime» et dans les commentaires, non seulement ses fans ont souligné à quel point elle était spectaculaire, mais également des personnalités célèbres telles que les mannequins Ruby Rose et Ashley Graham, Natalia Barulich, entre autres.

L’actrice également a subi cette transformation quelques jours seulement après sa participation à la cérémonie des People’s Choice Awards 2020, où Elle a surpris la presse internationale et ses fans avec un look élégant sur le tapis rouge et a eu quatre changements de vêtements.

