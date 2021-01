2020 nous a privés de beaucoup de choses, également sur le plan sportif, mais le San Silvestre Vallecana oui il pourrait mettre fin à une année à oublier avec une course de rêve, qui dans cette édition, oui, il ne pouvait pas compter sur la course populaire toujours spéciale. Parmi les professionnels, le Kenya et l’Éthiopie ont été couronnés des victoires de Daniel Simiu Ebenyo, chez les garçons, etYulemzerf Yehualaw Densa, dans la catégorie féminine, gagnantes avec de bons moments dans la course qui dit adieu à l’année dans sa mythique édition madrilène.

Ebenyo a battu le grand favori à la victoire à Vallecas, Paul Chelimo, qui a cherché à battre le record des États-Unis pour la distance, 10 kilomètres, sur laquelle court le San Silvestre. Avec un dernière fois de 27:41, le Kenyan a surpassé son compatriote – nationalisé nord-américain -, qui n’a pas pu répondre aux attentes et a terminé en troisième position. Entre eux a été placé Faniel Eyob, de nationalité italienne bien que né en Érythrée.

S’il y avait une surprise dans la catégorie masculine, la course féminine, qui avait lieu auparavant, n’avait pas non plus le vainqueur attendu. L’Éthiopien Yulemzerf Yehualaw Densa a été couronné à Madrid comme vainqueur, surpassant celui qui était pour pratiquement tout le monde le favori Ruth Chepngetich. Avec un temps de 31:17, Densa n’a pas donné d’option à Chepngetich, qui a terminé avec 31:50 loin de la première position, ainsi qu’à la Française Alessia Zarbo, troisième classée.

En ce qui concerne la participation espagnole, dans la catégorie masculine, le premier classé était Ouassim Oumaiz, qui a terminé cinquième de la course avec un temps digne de 28:36. Chez les femmes, Carolina Robles a terminé quatrième, à un pas du podium, avec un temps final de 33:08.

Un San Silvestre différent

En ce 2020, le San Silvestre Vallecana Il a dû apporter des modifications, forcées par la pandémie, et la première d’entre elles a été de limiter le parcours avec un circuit de 2,5 kilomètres, que les coureurs ont dû faire quatre tours jusqu’à la ligne d’arrivée. La course populaire s’est déroulée, bien que de manière virtuelle, avec un décompte du temps grâce à une application qui a permis à l’esprit de San Silvestre de continuer à être vécu dans une année marquée par le coronavirus, bien que d’une autre manière.