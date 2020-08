Pépites de Denver et Jazz de l’Utah Ils joueront dans le premier «septième match» des NBA Playoffs 2020. Cela a été confirmé ce matin après que les Nuggets eux-mêmes ont remporté le match 6 du match nul entre les deux par un résultat de 119-107, laissant un résultat global de 3 -3.

Une fois de plus, le meilleur joueur de Denver a été Jamal Murray, qui depuis son retour de blessure semble être au meilleur niveau de sa carrière en NBA. A cette occasion, il a réalisé une performance historique de rien de plus et rien de moins de 50 points, cinq rebonds, six passes, 17-24 en tirs du terrain (70,8% TC) et 9-12 en triple (75,0% T3).

Nikola Jokic, avant l’affichage de son partenaire, a dû exercer une deuxième épée offensive, contribuant 22 points et neuf passes. Le géant serbe a également réalisé quatre rebonds et trois interceptions. Pour compléter la liste des bonnes performances individuelles, on retrouve Jerami Grant (18 points) et Monte Morris (10 points et trois passes).

Du côté du Jazz, Donovan Mitchell a été celui qui a de nouveau tiré la voiture d’équipe après avoir obtenu 44 points, six rebonds, cinq passes, trois interceptions, 14-25 dans les buts (56,0% TC) et 9- 13 en triple (69,2% T3).

Sans aucun doute, cette série éliminatoire entre les Denver Nuggets et Utah Jazz restera dans l’histoire de la NBA en raison des performances individuelles de Jamal Murray et Donovan Mitchell, deux joueurs qui atteignent des niveaux de superstar absolus.

Le septième et dernier match se jouera à l’aube du mardi au mercredi à partir de 02h30 (heure péninsulaire).